Эрмитаж продолжит программу реставрации женских портретов

Пьер-Этьен Фальконе. Портрет Екатерины II. Картина после реставрации (фрагмент) © Государственный Эрмитаж

11 марта Государственный Эрмитаж и компания «Петербургский нефтяной терминал» (АО «ПНТ») представили совместную долгосрочную программу по реставрации портретов из собрания музея «Великие женщины Российского Императорского двора».

Как сообщает сайт Эрмитажа, во встрече приняли участие руководители АО «ПНТ», а также представители Эрмитажа — гендиректор Михаил Пиотровский, старший научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Екатерина Дерябина, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Наталья Бахарева, художники-реставраторы лаборатории научной реставрации станковой живописи Алексей Никольский и Андрей Цветков, а также начальник сектора проектного финансирования службы развития Евгений Федоров.

«Портреты членов царствующей семьи Российский императорский двор заказывал всегда у лучших художников, — говорится в сообщении. — Коллекция женских портретов наиболее активно пополнялась в XVIII веке, который можно назвать веком женского правления в истории России, когда почти 70 лет на престоле находились императрицы. Несколько десятков женских портретов, как правило, большеформатных картин, тогда украшали залы Зимнего дворца — бывшей императорской резиденции. В наше время эти произведения занимают одно из важных мест в коллекции Государственного Эрмитажа, но не все они находятся в постоянной экспозиции».

Первой отреставрированной картиной в рамках программы сотрудничества с АО «ПТН» стал портрет императрицы Екатерины II работы Пьера-Этьена Фальконе. В декабре 2019 года портрет был представлен в Эрмитаже на выставке «Это сам Потемкин!».

Сейчас сотрудники лаборатории научной реставрации станковой живописи работают над картиной французской художницы Элизабет Виже-Лебрен — портретом императрицы Марии Федоровны, выполненным по заказу императора Павла I.

После завершения реставрации портрета Марии Федоровны планируется продолжить сотрудничество по этой программе. Хранители музея уже занимаются подбором картины для нового проекта.







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