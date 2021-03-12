«Иллюзион» представит ретроспективу Владислава Старевича

Кадр из фильма «Месть кинематографического оператора» (1912) © Госфильмофонд России

13 и 14 марта в кинотеатре «Иллюзион» в Москве пройдет ретроспектива российского и французского кинорежиссера Владислава Старевича (1882-1965), создателя первых в мире коммерческих мультфильмов, снятых в технике кукольной мультипликации, и одного из пионеров русской мультипликации.

Как сообщает сайт «Иллюзиона», ретроспектива приурочена к выходу первой на русском языке книги о жизни и творчестве режиссера «Дрессировщик жуков. Владислав Старевич создает анимацию».

На большом экране будут показаны пленочные копии фильмов Старевича, хранящихся в Госфильмофонде России. В программе «Прекрасная Люканида», «Месть кинематографического оператора», «Стрекоза и муравей» и другие анимационные картины, а также менее известные игровые фильмы с участием кинозвезд 1910-х годов Иван Мозжухин, Владимир Гардин и Ольга Чехова, в том числе «Ночь перед Рождеством», «К народной власти», «Калиостро», «Портрет», «Сашка-наездник», а также незавершенная кинокартина «Путешествие на луну».

Фильмы представит историк кино, редактор-составитель книги «Дрессировщик жуков», главный редактор проекта 1895.io Станислав Дединский.







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