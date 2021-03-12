«Детский ВХУТЕМАС» обсудят в Петербурге

© Галерея «На Шаболовке»

13 марта в общественном пространстве «Бенуа 1890» на севере Петербурга состоятся экскурсия уличного художника Максима Има по выставке недетской графики «SAY» и паблик-ток кураторов московской выставки «Детский ВХУТЕМАС».

Начало экскурсии в 13:30 (регистрация — здесь), начало паблик-тока в 14:00 (регистрация — здесь).

В паблик-токе примут участие кураторы выставки «Детский ВХУТЕМАС» в галерее «На Шаболовке» Александра Селиванова (Москва) и Ксения Гусева (Москва), а также заведующий сектором по работе с молодежной аудиторией Государственного Русского музея Антон Шевердяев (Петербург).

Александра Селиванова и Ксения Гусева расскажут о подготовке выставки, о выставке «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда», которая будет работать до середины апреля в Музее Москвы, о программе «Детский ВХУТЕМАС» и о том, зачем и как изучать с детьми авангард.

Александра Селиванова — кандидат архитетуры, Руководитель Центра авангарда библиотеки «Просвещение трудящихся», старший научный сотрудник Музея Москвы.

Ксения Гусева — искусствовед, педагог, куратор художественной студии «Детский ВХУТЕМАС», старший научный сотрудник Музея Москвы и галереи «На Шаболовке».

Антон Шевердяев — историк искусства, кандидат социологических наук, заведующий сектором по работе с молодежной аудиторией Русского музея, руководитель Студенческого клуба Русского музея.



Встречи пройдут в рамках параллельной программы выставки «SAY» — совместного проекта Школы Бенуа и Максима Има.







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