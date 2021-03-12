Людмила Улицкая, Кама Гинкас и Псой Короленко обсудят онлайн еврейскую культуру

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Сегодня, 11 марта, Российский еврейский конгресс (РЕК) проведет онлайн-беседу, посвященную еврейской культуре. Среди участников писательница Людмила Улицкая, театральный режиссер Кама Гинкас и филолог, музыкант, автор и исполнитель Павел Лион, более известный как Псой Короленко.
Начало в 17:00, трансляция будет вестись на YouTube-канале РЕК и на странице РЕК в Facebook.
В беседе также примут участие руководитель центра «Петербургская иудаика» Европейского университета в Санкт-Петербурге Валерий Дымшиц и искусствовед, преподаватель, куратор, шеф-редактор раздела «Искусство» COLTA.RU Надя Плунгян. Ведущий — журналист, член Общественного совета РЕК Михаил Гуревич.
Каждый из участников беседы расскажет, что для него входит в понятие еврейской культуры. Речь пойдет о степени ее открытости и закрытости в разных странах и в разные эпохи, об опасности и вызовах для ее существования, об уровне взаимного влияние еврейской и других национальных культур. Поговорят и о том, в какой мере культура еврейского народа является частью мировой и что означает понятие «еврейский художник» в широком смысле этого слова.
Вопросы участникам до начала эфира можно задать здесь.
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