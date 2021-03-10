Конкурс Суздальского фестиваля покажут онлайн

С 15 по 23 марта на онлайн-платформе Открытого российского фестиваля анимационного кино будут доступны для бесплатного просмотра более 90 фильмов конкурсной программы. Сам фестиваль пройдет в Суздале с 17 по 22 марта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Суздальского фестиваля Александра Герасимова.

«У нас разрабатывается, и скоро мы обнародуем онлайн-платформу Suzdalfest.online, где будут показы в прямом эфире практически всех программ фестиваля, будут стримы многих деловых мероприятий, таким образом, впервые появится возможность для пользователей смотреть фильмы в любое время в дни фестиваля», — рассказал Герасимов.

В конкурсную программу XXVI Открытого российского фестиваля анимационного кино отобраны 27 авторских короткометражных фильмов, 14 эпизодов сериалов, 22 студенческие работы, 13 фильмов-дебютов, 5 полнометражных мультфильмов и 15 работ прикладной анимации.

По словам директора фестиваля, 15 марта на Suzdalfest.online начнутся спецпоказы и ретроспективы фильмов-победителей фестиваля прошлых лет, с 17 марта начнутся онлайн-показы фильмов конкурсной программы этого года. Кроме того, их можно будет пересмотреть в течение 48 часов после показа в Суздале. В пресс-службе фестиваля уточнили, что для просмоnра будет доступна вся конкурсная программа, за исключением полнометражных фильмов.







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