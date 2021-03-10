Конкурс проектов молодых художников NOVA ART объявил лонг-лист

Работа «Эмбрионик» финалистки конкурса NOVA ART Валерии Абендрот. Новая Голландия, 2019 © NOVA ART

Сегодня, 9 марта, стали известны 50 проектов, вошедших в лонг-лист 8-го Всероссийского конкурса проектов молодых художников NOVA ART, который организует галерея Anna Nova совместно с фондом поддержки культуры, искусства и образования «Александр».

Лонг-лист опубликован в фейсбуке конкурса. Эксперты отобрали лучшие проекты из 650 заявок, присланных на конкурс с ноября 2020 года по январь 2021 года из 165 городов России, а также от российских авторов из других стран — Австрии, Германии, Канады и США.

Основное отличие конкурса NOVA ART от других премий в том, что в нем участвуют ранее не реализованные проекты художников, находящиеся на стадии идеи. В конкурсе нет одного победителя, поддержку получают 12 художников, выбранных международным жюри. Они представят прототипы своих проектов на финальной выставке, которая пройдет в Петербурге летом 2021 года.

Тема этого года — «Новая кожа: миф технологического тела». Куратор NOVA ART 8 Снежана Кръстева (Музей современного искусства «Гараж») предложила художникам поразмышлять о новой, формирующейся сейчас политической идентичности и новых типах телесной образности, которые сопровождают формообразование этой идентичности.

Впервые возрастные рамки были расширены – в конкурсе смогли принять участие художники до 40 лет. Кроме того, в этом году финалисты конкурса получат профессиональную менторскую поддержку ведущих профессионалов сферы искусства — коллектива AES+F, Пола О’Нилла, Петра Белого, Владимира Логутова, Михаила Левина, Таус Махачевой, Ильи Федотова-Федорова, Анастасии Потемкиной, Боряны Россы, Дарьи Милле, Протея Темена и коллектива «Что делать?».







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