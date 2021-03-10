Конкурс проектов молодых художников NOVA ART объявил лонг-лист

Берлин-2021: пять фильмов вопреки
Анна Меликова о смелых и неожиданных картинах из параллельных секций фестиваля, снятых женщинами10 марта 2021761
Сегодня, 9 марта, стали известны 50 проектов, вошедших в лонг-лист 8-го Всероссийского конкурса проектов молодых художников NOVA ART, который организует галерея Anna Nova совместно с фондом поддержки культуры, искусства и образования «Александр».
Лонг-лист опубликован в фейсбуке конкурса. Эксперты отобрали лучшие проекты из 650 заявок, присланных на конкурс с ноября 2020 года по январь 2021 года из 165 городов России, а также от российских авторов из других стран — Австрии, Германии, Канады и США.
Основное отличие конкурса NOVA ART от других премий в том, что в нем участвуют ранее не реализованные проекты художников, находящиеся на стадии идеи. В конкурсе нет одного победителя, поддержку получают 12 художников, выбранных международным жюри. Они представят прототипы своих проектов на финальной выставке, которая пройдет в Петербурге летом 2021 года.
Тема этого года — «Новая кожа: миф технологического тела». Куратор NOVA ART 8 Снежана Кръстева (Музей современного искусства «Гараж») предложила художникам поразмышлять о новой, формирующейся сейчас политической идентичности и новых типах телесной образности, которые сопровождают формообразование этой идентичности.
Впервые возрастные рамки были расширены – в конкурсе смогли принять участие художники до 40 лет. Кроме того, в этом году финалисты конкурса получат профессиональную менторскую поддержку ведущих профессионалов сферы искусства — коллектива AES+F, Пола О’Нилла, Петра Белого, Владимира Логутова, Михаила Левина, Таус Махачевой, Ильи Федотова-Федорова, Анастасии Потемкиной, Боряны Россы, Дарьи Милле, Протея Темена и коллектива «Что делать?».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:40Российские фотографы номинированы на World Press Photo 2021
17:33Продолжаются онлайн-лекции гуманитарного лектория «Симпосий»
16:45«Москва глазами инженера» запускает архитектурные экскурсии по театрам
15:22Спецпоказ «Земли кочевников» пройдет в «Пионере»
14:37Музей истории литературы XX века откроется «Улицей Мандельштама»
13:29Роскомнадзор замедлил Twitter
11:54Конкурс Суздальского фестиваля покажут онлайн
9 марта 2021
17:53Масленичная неделя пройдет в Музее Москвы
16:30Выставка Николая Кошелева откроется в Новой ТретьяковкеВсе новости
Анна Меликова о смелых и неожиданных картинах из параллельных секций фестиваля, снятых женщинами10 марта 2021761
Британский журналист и писатель — о своих книгах и их русских переводах, постпанке и глэм-роке, неолиберализме и судьбе музыкальной критики в XXI веке10 марта 2021993
Анна Меликова о четырех фильмах из конкурса Берлинале10 марта 2021831
Появление Public Image Limited и начало постпанк-революции: фрагмент из знаменитой книги Саймона Рейнольдса «Всё порви, начни сначала»9 марта 20211788
Ольга Матич о романе Александра Соболева «Грифоны охраняют лиру»9 марта 20211598
Никита Иващенко об итогах фестиваля «Одоевский-Fest»5 марта 20214012
Параллельное кино и видео 90-х из архива Петра Поспелова. Часть 55 марта 20214080
«Честная женщина» Валерия Фокина в Александринском театре5 марта 20213726
Ильмира Болотян о противоречиях самой горизонтальной выставки российского современного искусства5 марта 20214049
Александр Житенев о книге Николая Кононова «Кодекс Адриана»5 марта 20213665
Михаил Мейлах об идее переместить памятник Дзержинскому в Петербург4 марта 20213966
Не только новый альбом Земфиры, но и Motorama, Ксения Федорова, Бхима и другие примечательные релизы месяца4 марта 20214956