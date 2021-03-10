«театр post» представит петербургскую премьеру «Space X»

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24 и 25 марта в Доме-музее Ф.И. Шаляпина впервые в Петербурге будет показан «Space X» – новый проект «театра post».
Начало в 20:00, билеты — здесь.
Проект «Space X» посвящен изучению морфологии пространства, он существует как «проявитель» архитектурного сообщения с помощью инструментария исполнительских искусств. Это серия спектаклей о пространстве, в котором зрители находятся в данный момент, поэтому каждый из показов постановки уникален. Пространство, в котором разворачивается спектакль, становится «драматургом» и «собеседником», «рассказывая» собственную историю.
«театр post» ставит спектакль об архитектуре как об организаторе материального пространства человека, о том, в какие взаимодействия он вступает с интерьером и экстерьером того или иного архитектурного объекта, о том, как пространство формирует среду. «Space X» продолжает поиски «театра post» в области театра соавторства, где все члены творческой команды на равных участвуют в процессе создания спектакля.
Над спектаклем работают Екатерина Августеняк, Дмитрий Власик, Дмитрий Волкострелов, Дмитрий Коробков, Иван Николаев, Алексей Платунов, Алена Старостина.
Впервые постановка была показана в феврале 2021 года в Москве в рамках программы юбилейных мероприятий к 30-летию Центра имени Вс. Мейерхольда.
Проект реализован при поддержке Благотворительного Фонда Михаила Прохорова
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