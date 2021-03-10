Объявлена программа Вторых Чтений памяти Арсения Рогинского

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31 марта и 1 апреля в Международном Мемориале в Москве пройдут вторые чтения, посвященные памяти российского историка и общественного деятеля Арсения Рогинского (1946–2017). В конференции примут участие исследователи из России, Великобритании, США и Франции.
Чтения памяти Арсения Рогинского впервые прошли в марте 2019 года. Вторые Чтения первоначально предполагалось провести в 2020 году, но из-за пандемии организаторы были вынуждены отложить их на год.
Тема Вторых Чтений памяти Арсения Рогинского — «Ответственность историка», программа опубликована на сайте Международного Мемориала.
31 марта состоится торжественное открытие конференции, после которого в секции «Историк и источник» выступят Николя Верт (Национальный центр научных исследований, Париж), Алексей Берелович (Университет Париж IV), Катриона Келли (Оксфордский университет), Александр Осповат (Калифорнийский университет, Лос-Анджелес) и Константин Морозов (Международный Мемориал / РАНХиГС, Москва). Ведущая – Ирина Щербакова (Международный Мемориал).
Программу продолжит круглый стол «Историк и история в советскую эпоху» с участием Кэтлин Смит (Центр евразийских, российских и восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета, США), Михаила Киселева (Институт истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург), Александра Дмитриева, Льва Лурье, Александра Кобака, Ярослава Леонтьева и Константина Морозова.
1 апреля Екатерина Лапина-Кратосюк (МВШСЭН), Елена Рачева (Оксфордский университет) и Илья Венявкин (Яндекс.Практикум) примут участие в работе секции «Историк и просвещение». Ведущая — Наталья Колягина (Международный Мемориал).
В секции «Историк и языки описания» выступят Тимур Атнашев (РАНХиГС), Мария Майофис (НИУ ВШЭ), Дмитрий Калугин (НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге), Ира Ролдугина (Оксфордский университет), Станислав Львовский и Ольга Лебедева (Международный Мемориал). Ведущая — Александра Поливанова (Международный Мемориал).
Завершит конференцию круглый стол «Историк и общественный запрос». Его программа будет объявлена позже.
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