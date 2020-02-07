Объявлен open call для докладчиков на Чтениях памяти Арсения Рогинского

© Чтения памяти Арсения Рогинского

До 9 марта принимаются заявки на участие в качестве докладчика во Вторых Чтениях памяти Арсения Рогинского, которые пройдут 31 марта в Международном Мемориале в Москве.

Первые чтения, посвященные памяти российского историка и общественного деятеля Арсения Рогинского (1946–2017), прошли в марте 2019 года.

Как сообщают организаторы, в этом году тема чтений — «Ответственность историка».

В рамках чтений будет три блока:

«Историк и источник»

Как ответственность ученого проявляется в выборе предмета исследования, борьбе за доступ к источникам и архивам?

«Историк и просвещение»

Какие задачи, помимо исследовательских, решают историки, выходя за рамки профессиональной аудитории? В фокусе внимания — научно-популярные тексты и высказывания, неофициальное преподавание, создание кружков.

«Историк сегодня»

Как современные историки противостоят цензуре, фейковым источниками, политической ангажированности и с какими другими трудностями они сталкиваются?

Для того, чтобы подать заявку на участие во Вторых Чтениях памяти Арсения Рогинского, необходимо заполнить онлайн-форму. Всем, подавшим заявки, 16 марта будет направлено письмо по поводу их участия. В каждом блоке есть только одно вакантное место.























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