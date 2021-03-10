В Москве пройдет художественная выставка о Ленине

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11 марта в московском музее современного искусства АРТ4 откроется выставка «"И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством". Образы Ленина из коллекции Игоря Суханова».
Как сообщает сайт музея, выставка (кураторы — Александр Дашевский, Игорь Суханов) приурочена к 150-летию В.И. Ульянова-Ленина. В ее названии использована ленинская цитата 1905 года из воспоминаний Луначарского.
На выставке будут представлены произведения, посвященные Ленину, из собрания петербургского арт-пространства «ДК Громов», созданного усилиями коллекционера и мецената Игоря Суханова. Среди них работы Владислава Мамышева-Монро, Вадима Михайлова, Александра Цикаришвили, Нестора Энгельке, Энди Уорхола, Александра Косолапова, Павла Пепперштейна, Паруйра Давтяна, Леонида Сокова, Андрея Хлобыстина, Маяны Насыбулловой, Инала Савченкова, Хаима Сокола.
«Этот проект не следует воспринимать как пародию на юбилейные советские выставки и ленинианы, как ностальгическое шоу или шутку, — отмечают организаторы. — Выставка — попытка представить частное собрание и частный интерес к теме, не так давно обладавшей статусом первостепенной государственной важности».
Выставка «"И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством". Образы Ленина из коллекции Игоря Суханова» в музее АРТ4 продлится до 10 апреля.
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