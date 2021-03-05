Шанинка будет выпускать магистров по программе «Кураторство музыкальных проектов»

Новые буквари и асимметричная тень романтизма
Никита Иващенко об итогах фестиваля «Одоевский-Fest»5 марта 2021584
На факультете управления социокультурными проектами Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) открывается программа «Кураторство музыкальных проектов» — первая российская магистерская программа, посвященная исследованию современного музыкального ландшафта и созданию междисциплинарных проектов в сфере музыкального искусства.
Цель программы «Кураторство музыкальных проектов» — сформировать сообщество профессионалов, владеющих инструментами исследования и формирования культурной повестки в сфере современной музыки.
Куратор программы — музыковед, руководитель музыкальных программ Шанинки Владислав Тарнопольский. В международную команду преподавателей вошли директор оперной труппы Цюрихской оперы Михаил Фихтенгольц, советник худрука Чикагского филармонического оркестра Джерард Макбёрни, профессор Колумбийского университета Борис Гаспаров, профессор Оксфордского университета Андрей Зорин, авторитетные российские музыкальные кураторы, исследователи и критики.
Базовый блок дисциплин факультета управления социокультурными проектами разработан в сотрудничестве с Университетом Манчестера.
Обучение проходит в blended-формате (возможность удаленного обучения + регулярные очные сессии-интенсивы) и включает практики в ведущих культурных институциях.
Программа готовит:
Презентация магистерской программы «Кураторство музыкальных проектов» состоится 10 марта в библиотеке Шанинки (Газетный пер., д. 3, 5-й этаж). Начало в 19:00, регистрация — здесь.
В презентации примут участие ведущие российские музыкальные кураторы, будущие преподаватели программы. Они расскажут о концепции и структуре новой магистратуры, а также обсудят актуальные проблемы музыкального кураторства в России:
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:40Шанинка будет выпускать магистров по программе «Кураторство музыкальных проектов»
18:18«Супернову» Гарри Маккуина покажут в Москве
16:45Мастерская Бориса Трофимова проведет в Москве благотворительный аукицон
16:03Мария Колесникова стала лауреатом премии «Самые отважные женщины мира»
15:25Названы победители Берлинале
13:34Российский музыкальный союз запускает лабораторию кинокомпозиторов
12:49Объявлен куратор Берлинской биеннале
11:56Международная выставка открывается в КЦ ЗИЛ
4 марта 2021
17:53В России пройдут Дни немецкого кино ФАНКВсе новости
Никита Иващенко об итогах фестиваля «Одоевский-Fest»5 марта 2021584
Параллельное кино и видео 90-х из архива Петра Поспелова. Часть 55 марта 2021766
«Честная женщина» Валерия Фокина в Александринском театре5 марта 2021693
Ильмира Болотян о противоречиях самой горизонтальной выставки российского современного искусства5 марта 2021765
Александр Житенев о книге Николая Кононова «Кодекс Адриана»5 марта 2021715
Михаил Мейлах об идее переместить памятник Дзержинскому в Петербург4 марта 20211685
Не только новый альбом Земфиры, но и Motorama, Ксения Федорова, Бхима и другие примечательные релизы месяца4 марта 20211841
Полина Барскова о романе Оксаны Васякиной «Рана»4 марта 20211522
Глава из новой книги Катрин Малабу3 марта 20216919
«Я твой человек» Марии Шрадер в конкурсе Берлинского кинофестиваля3 марта 20212112
«Саломея» Рихарда Штрауса в Большом театре3 марта 20212353
Премьера «Урал Балета» как манифест2 марта 20212292