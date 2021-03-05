Шанинка будет выпускать магистров по программе «Кураторство музыкальных проектов»

Куратор программы – музыковед Владислав Тарнопольский © НИУ ВШЭ

На факультете управления социокультурными проектами Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) открывается программа «Кураторство музыкальных проектов» — первая российская магистерская программа, посвященная исследованию современного музыкального ландшафта и созданию междисциплинарных проектов в сфере музыкального искусства.

Цель программы «Кураторство музыкальных проектов» — сформировать сообщество профессионалов, владеющих инструментами исследования и формирования культурной повестки в сфере современной музыки.

Куратор программы — музыковед, руководитель музыкальных программ Шанинки Владислав Тарнопольский. В международную команду преподавателей вошли директор оперной труппы Цюрихской оперы Михаил Фихтенгольц, советник худрука Чикагского филармонического оркестра Джерард Макбёрни, профессор Колумбийского университета Борис Гаспаров, профессор Оксфордского университета Андрей Зорин, авторитетные российские музыкальные кураторы, исследователи и критики.

Базовый блок дисциплин факультета управления социокультурными проектами разработан в сотрудничестве с Университетом Манчестера.

Обучение проходит в blended-формате (возможность удаленного обучения + регулярные очные сессии-интенсивы) и включает практики в ведущих культурных институциях.

Программа готовит:

визионеров и стратегов в сфере исполнительских искусств

инициаторов, создателей и членов креативных команд и стартапов

исследователей музыки и музыкального театра, авторов аналитических текстов об актуальных культурных процессах

сотрудников и руководителей культурных институций



Презентация магистерской программы «Кураторство музыкальных проектов» состоится 10 марта в библиотеке Шанинки (Газетный пер., д. 3, 5-й этаж). Начало в 19:00, регистрация — здесь.

В презентации примут участие ведущие российские музыкальные кураторы, будущие преподаватели программы. Они расскажут о концепции и структуре новой магистратуры, а также обсудят актуальные проблемы музыкального кураторства в России:

Андрей Борисов , директор Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, член Президентского совета по культуре и искусству

, директор Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, член Президентского совета по культуре и искусству Карина Абрамян , генеральный директор Союза композиторов России, заместитель гендиректора фирмы «Мелодия»

, генеральный директор Союза композиторов России, заместитель гендиректора фирмы «Мелодия» Василий Бархатов , оперный режиссер, автор проекта ОПЕРГРУППА

, оперный режиссер, автор проекта ОПЕРГРУППА Екатерина Калачикова , декан факультета управления социокультурными проектами МВШСЭН (Шанинки), руководитель Дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства Департамента культуры Москвы

, декан факультета управления социокультурными проектами МВШСЭН (Шанинки), руководитель Дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства Департамента культуры Москвы Владислав Тарнопольский , руководитель музыкального направления Шанинки, музыковед и музыкальный куратор, соавтор образовательных профилей Московской консерватории и НИУ ВШЭ, шеф-редактор stravinsky.online

, руководитель музыкального направления Шанинки, музыковед и музыкальный куратор, соавтор образовательных профилей Московской консерватории и НИУ ВШЭ, шеф-редактор stravinsky.online Татьяна Цареградская , профессор кафедры аналитического музыкознания Академии музыки имени Гнесиных и кафедры современной музыки Московской консерватории

, профессор кафедры аналитического музыкознания Академии музыки имени Гнесиных и кафедры современной музыки Московской консерватории Андрей Устинов, сооснователь и главный редактор газеты «Музыкальное обозрение», автор абонементов Московской филармонии, музыкальный куратор





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