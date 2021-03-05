Объявлен куратор Берлинской биеннале

Новые буквари и асимметричная тень романтизма
Никита Иващенко об итогах фестиваля «Одоевский-Fest»5 марта 2021584
Куратором 12-й Берлинской биеннале современного искусства, которая пройдет в 2022 году, будет французский художник Кадер Аттиа.
Об этом сообщают команда Берлинской биеннале и ее директор Габриеле Хорн.
«Более двух десятилетий Кадер Аттиа работает с концепцией "восстановления" в своей художественной практике. Это позволяет ему исследовать диалектику разрушения и восстановления, в которой восстановление понимается как способ культурного сопротивления, а также как средство, позволяющее обществу или субъекту заново присвоить свою историю и идентичность. Мы очень рады отправиться в это путешествие вместе с Кадером», — говорится в сообщении.
Кандидатуру Кадера Аттиа утвердил международный отборочный комитет Берлинской биеннале, в который входили Яэль Бартана (Израиль), Беатрис фон Бисмарк (Германия), Анита Дубе (Индия), Крист Грюйтхейзен (Нидерланды), Сохраб Мохебби (Иран-США), Габи Нгкобо (ЮАР) и Габриэла Ранхель (Венесуэла).
Творчество Кадера Аттиа (р. 1970) тесно связано с жизнью в разных города и странах — Париже, Алжире, Барселоне и Берлине. Используя видео, фото и найденные объекты, он создает сложные инсталляции о колониальной истории и ее влиянии на современность, этническом и культурном разнообразии современных обществ и вытекающих из этого конфликтах.
Автор теоретических и критических работ об искусстве и политике, участник всех крупнейших регулярных выставок последнего десятилетия, лауреат премии Марселя Дюшана (2016).
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:40Шанинка будет выпускать магистров по программе «Кураторство музыкальных проектов»
18:18«Супернову» Гарри Маккуина покажут в Москве
16:45Мастерская Бориса Трофимова проведет в Москве благотворительный аукицон
16:03Мария Колесникова стала лауреатом премии «Самые отважные женщины мира»
15:25Названы победители Берлинале
13:34Российский музыкальный союз запускает лабораторию кинокомпозиторов
12:49Объявлен куратор Берлинской биеннале
11:56Международная выставка открывается в КЦ ЗИЛ
4 марта 2021
17:53В России пройдут Дни немецкого кино ФАНКВсе новости
Никита Иващенко об итогах фестиваля «Одоевский-Fest»5 марта 2021584
Параллельное кино и видео 90-х из архива Петра Поспелова. Часть 55 марта 2021766
«Честная женщина» Валерия Фокина в Александринском театре5 марта 2021693
Ильмира Болотян о противоречиях самой горизонтальной выставки российского современного искусства5 марта 2021765
Александр Житенев о книге Николая Кононова «Кодекс Адриана»5 марта 2021715
Михаил Мейлах об идее переместить памятник Дзержинскому в Петербург4 марта 20211685
Не только новый альбом Земфиры, но и Motorama, Ксения Федорова, Бхима и другие примечательные релизы месяца4 марта 20211840
Полина Барскова о романе Оксаны Васякиной «Рана»4 марта 20211522
Глава из новой книги Катрин Малабу3 марта 20216919
«Я твой человек» Марии Шрадер в конкурсе Берлинского кинофестиваля3 марта 20212112
«Саломея» Рихарда Штрауса в Большом театре3 марта 20212353
Премьера «Урал Балета» как манифест2 марта 20212292