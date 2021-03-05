Объявлен куратор Берлинской биеннале

© F. Anthea Schaap

Куратором 12-й Берлинской биеннале современного искусства, которая пройдет в 2022 году, будет французский художник Кадер Аттиа.

Об этом сообщают команда Берлинской биеннале и ее директор Габриеле Хорн.

«Более двух десятилетий Кадер Аттиа работает с концепцией "восстановления" в своей художественной практике. Это позволяет ему исследовать диалектику разрушения и восстановления, в которой восстановление понимается как способ культурного сопротивления, а также как средство, позволяющее обществу или субъекту заново присвоить свою историю и идентичность. Мы очень рады отправиться в это путешествие вместе с Кадером», — говорится в сообщении.

Кандидатуру Кадера Аттиа утвердил международный отборочный комитет Берлинской биеннале, в который входили Яэль Бартана (Израиль), Беатрис фон Бисмарк (Германия), Анита Дубе (Индия), Крист Грюйтхейзен (Нидерланды), Сохраб Мохебби (Иран-США), Габи Нгкобо (ЮАР) и Габриэла Ранхель (Венесуэла).

Творчество Кадера Аттиа (р. 1970) тесно связано с жизнью в разных города и странах — Париже, Алжире, Барселоне и Берлине. Используя видео, фото и найденные объекты, он создает сложные инсталляции о колониальной истории и ее влиянии на современность, этническом и культурном разнообразии современных обществ и вытекающих из этого конфликтах.

Автор теоретических и критических работ об искусстве и политике, участник всех крупнейших регулярных выставок последнего десятилетия, лауреат премии Марселя Дюшана (2016).







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