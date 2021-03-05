Международная выставка открывается в КЦ ЗИЛ

© Hervé Rigody

Сегодня, 5 марта, в Культурном центре ЗИЛ в Москве начинает работу выставка «023Ч», на которой будут представлены работы российских, немецких и французских художников, отражающие эстетику повседневности Москвы, Берлина и Парижа.

Как сообщает сайт КЦ ЗИЛ, в экспозицию войдут граффити, цифровые и пленочные фотографии, видео, инсталляции, зарисовки и иллюстрации городской жизни, а также арт-объекты.

«"023Ч" — номер поезда, путь которого начинается в Москве, пролегает через Берлин и заканчивается в Париже, — говорит куратор выставки Михаил Сапунов. — Поезд — не просто образ движения, а инструмент наблюдения за окружающей реальностью. Его скорость позволяет зафиксировать встречающиеся на пути пейзажи и фрагменты повседневности, не заостряя внимание на чем-то одном. "023Ч" подчеркивает значимость того искусства, которое самостоятельно становится частью повседневности, не нуждаясdь в намеренном созидании. Лейтмотив экспозиции — современный человек, его личные истории и художественный опыт: на это нам намекает буква "Ч" в названии выставки».

Участники:

Москва: Александр Соколов, F20, Екатерина Адельская и Любовь Калашникова, Иван Богданов, Лиза Новикова, Сергей Головкин, Николай Давлиниадзе, 5tep5, Натали Лахтина, Яна Бардаченко, Rust2D

Париж: KX77FREE (Claudia Kalensky), Rozenn Veauvy, Paul Neltner, Hervé Rigody, f12

Берлин: ba03030, Boris Eldagsen, Christopher Land, Emma Waltraud Howes, Sally Osborn



Выставка «023Ч» в КЦ ЗИЛ продлится до 21 марта. Вход на выставку бесплатный.







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