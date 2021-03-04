В России пройдут Дни немецкого кино ФАНК

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Фестиваль актуального научного кино ФАНК принимает заявки на проведение Дней немецкого кино в России. В программе документальные фильмы о науке, новых технологиях, обществе и современном искусстве.
Чтобы стать площадкой для показов, необходимо до 15 апреля подать заявку на сайте Фестиваля актуального научного кино ФАНК. Как сообщают организаторы, проект носит социальный и некоммерческий характер, участие в нем бесплатно как для площадок, так и для зрителей.
Команда ФАНК подготовила программу из трех фильмов, перевод материалов и прокатные удостоверения, разработала дизайн и рекомендации по организации показов и дискуссий. Присоединившиеся площадки проводят показы, дискуссии и собирают аудиторию в удобном для них формате (офлайн или онлайн).
Важная часть каждого показа — обсуждение и дискуссия с участием приглашённого спикера.
Программа Дней немецкого кино ФАНК:
«Откуда берутся деньги?» (Oeconomia, Германия, 2020), реж. Кармен Лосманн
Неравенство растет, банки компенсируют последствия кризиса системы за счет своих клиентов, стоимость денег падает, а природные ресурсы практически истощены. Почему мы оказались в такой ситуации — другой вопрос. Если вы часто слышите, что экономика – непостижимый предмет, Oeconomia – это то, что вам нужно.
«Тело истины» (Body of Truth, Германия-Швейцария-Израиль, 2019), реж. Ивлин Шельс
Художницы Марина Абрамович, Сигалит Ландау, Ширин Нешат и Катарина Сивердинг имеют личный опыт войны и насилия. Свой бэкграунд они используют в работе, используя самый личный материал — свое собственное тело.
«Незаконный фильм» (Der illegale Film / The Illegal Film, Германия, 2019), реж. Мартин Бэр, Клаус Вишман
С момента изобретения фотографии были сделаны миллионы снимков. Сегодня за один день люди делают больше снимков чем за всю историю существования этого искусства. Авторы фильма исследуют эволюцию производства цифровых изображений и рассуждают об авторском праве в новой технологической реальности.
Дни немецкого кино ФАНК проводятся в рамках Года Германии в России 2020/2021, организаторами которого выступают Посольство Федеративной Республики Германия, Гёте-Институт и Российско-Германская внешнеторговая палата.
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