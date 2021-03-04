Петербургский «Манеж» готовит большую выставку русской классической скульптуры

Петр Клодт. Николай I на коне. 1850. Бронза; высота 51 см © Предоставлено пресс-службой ЦВЗ «Манеж»

20 марта в Центральном выставочном зале «Манеж» в Петербурге откроется выставка «(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Ф.И. Шубина до А.Т. Матвеева», которая расскажет об эпохе зарождения и расцвета русской классической скульптуры в период с середины XVIII до начала XX века.

На выставке будут представлены более 150 работ 65 скульпторов из собраний Государственного Русского музея, Государственного Эрмитажа, Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея городской скульптуры, государственных музеев-заповедников «Царское Село», «Петергоф», «Гатчина», «Павловск» и «Царицыно», Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Центрального военно-морского музея, Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, Государственного музея истории религии и многих других музейных коллекций.

«В экспозицию войдут не только признанные шедевры, но и произведения, которые ранее практически не выставлялись. Именно благодаря этой выставке они вольются в историю русской скульптуры. Этому поможет фундаментальный научный каталог, в иллюстративный ряд которого включена не только станковая, но и монументальная скульптура, и по сей день украшающая Санкт-Петербург», — говорит руководитель кураторской группы выставки, заведующая отделом скульптуры Русского музея Елена Карпова.

В кураторскую группу также входят Эвелина Тарасова (Эрмитаж), Владимир Евсеев (ЦВЗ «Манеж») и Елизавета Павлычева (ЦВЗ «Манеж»).

Художественное решение пространства выставки осуществил архитектор Александр Кривенцов в сотрудничестве с оперным режиссером Василием Бархатовым и Творческой мастерской «Циркуль».

Выставка «(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Ф.И. Шубина до А.Т. Матвеева» в ЦВЗ «Манеж» продлится до 16 мая.







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