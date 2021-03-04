Подростки создадут выставку о районе Лефортово

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До 7 марта принимаются заявки на участие в Local History Camp – проекте для подростков от 14 до 18 лет, посвященный краеведческому и художественному исследованию московского района Лефортово. Итогом проекта станет выставка о жизни и истории района, созданная самими участниками в пространстве библиотеки №119 и за ее пределами – в формате дополненной реальности.
Два месяца районная библиотека будет площадкой лекций и художественных лабораторий, а также послужит отправной точкой для различных полевых исследований, экскурсий и совместных прогулок.
На художественных лабораториях участники Local History Camp познакомятся с практиками молодых художников и художниц, имеющих разный подход к работе с городским пространством. Из лекционной программы они узнают, как искусство выходило за границы музейных стен, познакомятся с историей Лефортово и научаться видеть ее в архитектурных пейзажах района, а также попытаются оценить жизнь в городской среде с позиции животных и растений.
Среди спикеров проекта преподаватель и теоретик современного искусства Борис Клюшников, художница, куратор и журналистка, участница арт-группы «Маргаритки» Ольга Дерюгина, художница, куратор, философ искусства, одна из авторов исследовательских проектов «Войти и разрешить» и «Место искусства» Наталья Смолянская, кандидат архитектуры, руководительница Центра авангарда и куратор галереи «На Шаболовке» Александра Селиванова, архитектурный краевед, старший научный сотрудник Музея Москвы, преподаватель архитектурной школы МАРШ Денис Ромодин.
Лабораторную часть программы проведут художники Алла Мировская, Иван Симонов, Андрей Черкасов, Катя Исаева, Денис Есаков, а также арт-группа «Город Устинов».
Партнеры проекта — музей истории Лефортово и Repablika Verde, первый в России лекторий, освещающий экологическую повестку в научно-популярном формате
Участие в проекте бесплатное, заявку можно подать здесь.
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