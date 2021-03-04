«Золотая маска» online объявила программу трансляций 2021 года

Сцена из спектакля «Идиот» © Театр «Старый дом»

В 2021 году на главной странице портала «Рамблер» в рамках программы «Золотая маска» online пройдут трансляции четырех спектаклей, отмеченных экспертами российской национальной театральной премии «Золотая маска». В течение года все спектакли будут доступны на мультимедийном сервисе Okko.

«Все четыре спектакля-участника программы "Золотая маска" online представляют актуальный российский театр и говорят со зрителем на важные для современного человека темы, одновременно являясь серьезным режиссерским и авторским художественным высказыванием. Премьеры, ставшие безусловными событиями последних театральных сезонов, будут доступны зрителям по всей стране», — говорится в сообщении на сайте «Золотой маски».

Откроет программу 10 марта спектакль «Идиот» Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом», получивший 11 номинаций на премию «Золотая маска». Трансляция этого спектакля пройдет одновременно на портале «Рамблер» и в социальных сетях медийно-сервисной платформы «Афиша» — Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

9 апреля «Золотую маску» online продолжит спектакль «Чернобыльская молитва» Никитинского театра из Воронежа, впервые принимающего участие в конкурсной программе «Золотой маски» (три номинации).

2 мая «Золотая Маска» online проведет трансляцию из Екатеринбурга: в программе балет «Приказ короля» театра Урал Опера Балет, отмеченный двумя премиями на прошлом фестивале «Золотая маска».

Четвертая трансляция — премьера спектакля БДТ имени Г.А. Товстоногова «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель». Это продолжение театрального сериала Андрея Могучего, первые две части которой уже были показаны в программе «Золотая маска» online. Дата трансляции спектакля «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» будет объявлена отдельно.

Партнеры программы «Золотая маска» online 2021 — Сбер, Rambler Group и Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Программа проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации







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