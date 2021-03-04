InLiberty устраивает весеннюю ярмарку

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13–14 марта продюсерская группа InLiberty проведет Rassvet Maslenitsa Fair — новую большую ярмарку на территории делового квартала «Рассвет» на Пресне. Вход на ярмарку бесплатный.

Как сообщают организаторы, ярмарка объединит лучшие бренды модного российского крафта от косметики и еды до одежды и мебели. Гастробар Alma по соседству приурочит к ярмарке двухдневный блинный марафон с настойками и весенними коктейлями, а кульминацией ярмарки станет концерт группы Hodíla ízba, знаменитой своими интерпретациями русского фольклора через призму джаз-хауса и фанка.

На ярмарке можно будет найти одежду Brazgovka, скатерти и текстиль «Накрой», детские игрушки «Мастер Карло», гончарные изделия творческого объединения «Круг», керамику Porfarfor, вологодскую деревянную посуду мастерской Ожигановых, русские ковры Porato porato, эко-товары «Альбатрос», витражи «Дело контура», книги издательства «Альпина Паблишер», ювелирные украшения из лавки братьев Бихтимировых, принты художников «Паби Мури», паштеты и чатни «Груня гурмэ» и многое другое — более 60 участников.

Rassvet Maslenitsa Fair откроет новое пространство «ДК Рассвет» — зал для культурных и образовательных мероприятий, городских праздников и концертов. Специально для ярмарки во дворе «ДК Рассвет» художник Александр Штанюк создаст гигантскую инсталляцию «Тепло здесь!».

Вход на ярмарку бесплатный, организаторы просят пройти предварительную регистрацию, чтобы рассчитать поток гостей в целях безопасности и соблюдения коронавирусных ограничений.

Набор участников продлится до 10 марта, заявки принимаются по адресу fair@inliberty.ru.

Подробную программу ярмарки и список ее участников можно найти на сайте Rassvet Maslenitsa Fair.







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