В клубе Козлова споют «Песни Элиота»

3 марта Алиса Тен (вокал), Руст Позюмский (виола да гамба), Владимир Гаврюшов (виола да гамба) и Владимир Волков (контрабас) представят на сцене Клуба Алексея Козлова в Москве проект «Песни Элиота».

Начало в 20:00. Как сообщает сайт клуба, в программе музыка для голоса, двух виол да гамба и контрабаса на стихи Томаса Стернза Элиота — стихотворный цикл «Landscapes», а также стихотворения «Marina» и «Portrait of a Lady».

Проект, созданный петербургским музыкантом и композитором Рустом Позюмским в соавторстве с московской мультижанровой певицей Алисой Тен, соединяет барокко, джаз и этнику с поэзией начала ХХ века, отмечают организаторы концерта.

Знаменитый петербургский музыкант Владимир Волков («Аукцыон», «ВолковТрио») в проекте «Песни Элиота» не только украсил барочное звучание виол своими фирменными импровизациями на контрабасе, но и исполнил практически сольный номер в качестве сопровождения к винтажной записи голоса самого Элиота, читающего свое стихотворение «Marina».







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