Богомолов ставит «Кармен» в Перми

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Премьера «Урал Балета» как манифест2 марта 2021580
В Пермском театре оперы и балета начались репетиции оперы Бизе «Кармен» в постановке режиссера Константина Богомолова, премьерные представления спектакля пройдут с 3 по 7 апреля.
Как сообщает пресс-служба театра, над спектаклем также работают музыкальный руководитель и дирижер Филипп Чижевский и сценограф и художник по костюмам Лариса Ломакина.
В 2018 году эта же команда поставила на малой сцене Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко ораторию Генделя «Триумф Времени и Бесчувствия». «"Кармен" в Перми станет первой для Константина Богомолова постановкой на большой оперной сцене и обещает дать новый взгляд на хрестоматийную партитуру», — отметили в пресс-службе.
Филипп Чижевский в 2019 году вместе с режиссером Максимом Диденко он представил в «Зарядье» спектакль по мотивам оперы Бизе, объединивший в себе драму, оперу и танец.
«Это была экспериментальная постановка, — говорит дирижер, — так что можно говорить о том, что в Перми я впервые буду исполнять "Кармен" целиком. Ни для кого не секрет, что это самая популярная опера в мире, и вокруг нее существует множество штампов, которые мешают восприятию. Мне хочется исполнить "Кармен" с чистого листа, поэтому я попросил театр заказать новый нотный материал для оркестра и солистов, чтобы в нем не было старых пометок. Мне интересно почувствовать музыку внутренним слухом и найти для нее собственное решение».
Премьера «Кармен» продолжит серию постановок, осуществленных в Пермской опере современными российскими режиссерами. В ноябре 2020 года театр представил «Дон Жуана» Моцарта в постановке Марата Гацалова, в феврале 2021 года — «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева в постановке Филиппа Григорьяна. Музыкальным руководителем обоих спектаклей выступил главный дирижер Пермского театра оперы и балета Артем Абашев.
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