Спектакль по пьесе Олжаса Жанайдарова покажут в Музее русского импрессионизма

«Я тоже такая же каторжанка»
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12 и 13 марта в Музее русского импрессионизма состоится премьера спектакля Елены Ненашевой «Распад» по пьесе Олжаса Жанайдарова.
Над спектаклем также работают художник Мария Левина, художник по костюмам Саша Агеева, хореограф Татьяна Чижикова, композитор Олег Крохалев и продюсер Дарья Шадрина. Роли исполняют Виталий Коваленко и Юлия Волкова.
Как сообщает сайт Музея русского импрессионизма, спектакль «Распад» исследует относительность и хрупкость понятия нормы психического здоровья в современном мире.
«Главная героиня — успешная художница, переживает ряд потрясений, которые становятся триггером для развития безумия. Проходя сквозь разные стадии болезни, она попадает под тотальное влияние мужа, в котором новые обстоятельства будят пассивную агрессию», — говорится в сообщении.
Особую роль в спектакле, отмечают его создатели, занимает минималистичное пространство Музея русского импрессионизма. Оно преобразуется с помощью сценографии, построенной на видеопроекциях, конструирующих психоделические фантазии, сны и флешбэки памяти героев. В постановке будет задействовано «Дышащее полотно» американо-французского фотографа и кинодокументалиста Жана-Кристофа Куэ, расположенное на первом этаже музея.
К премьере спектакля музеем подготовлена специальная программа: лекции о художниках рубежа XIX–XX веков, имевших психические расстройства, а также публичная дискуссия на тему толерантности речи. Эксперты обсудят, как подбирать слова в разговоре с людьми, столкнувшимися с опытом потери психического благополучия.
Олжас Жанайдаров, драматург:
«В своих пьесах я часто исследую предельные состояния, пишу о людях, которые находятся на грани. "Распад" — история о том, как болезнь одного из супругов постепенно разъедает семейные отношения. Для меня этот спектакль о том, что мы все, независимо от нашего статуса, пола, возраста, убеждений, очень хрупки, когда сталкиваемся с реальными невзгодами».
Елена Ненашева, режиссер:
«"Распад" — многогранная пьеса, затрагивающая сразу несколько тем — относительность нормы, современное искусство, взаимоотношения в семье и, в конечном счете, хрупкость бытия. Вместе с творческой командой мы препарируем само понятие безумия в попытке найти для него точную форму. По формату это междисциплинарный спектакль, в котором кинематографичное существование героев соединяется с современной хореографией, видеопроекциями их подсознания и погружающим саунд-дизайном».
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