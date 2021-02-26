Объявлены лауреаты премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод»

25 февраля в московском театре «Школа современной пьесы» были объявлены лауреаты 13-го сезона премии «Просветитель» и первого сезона премии «Просветитель.Перевод» за лучшие научно-популярные книги 2020 года.

Об этом сообщает сайт премии.

Премия «Просветитель.Перевод» в номинации «Гуманитарные науки» присуждена книге Робера Венсана «Время банкетов: Политика и символика одного поколения (1818–1848)» в переводе Веры Мильчиной (издательство «Новое литературное обозрение»). Редакторы — Наталья Сайкина и Лев Оборин (редактор книжной серии).

Лучшим переводным изданием в номинации «Естественные и точные науки» признана книга Роберта Сапольски «Биология добра и зла: Как наука объясняет наши поступки» (издательство «Альпина нон-фикшн»). Награду получит издательско-редакторский коллектив, работавший над книгой: переводчики Юлия Аболина и Елена Наймарк, научный редактор Даниил Марков и редактор Анастасия Ростоцкая.

В спецноминации «Просветителя» TeenTalk за лучшее научно-популярное издание, адресованное подросткам, премия разделена решением жюри между Лялей Кандауровой и Мариэттой Чудаковой с формулировкой «за многолетнюю просветительскую деятельность для детей и подростков». Книга-победитель не была названа.

Победителями народного голосования, проходившего в партнерстве с научно-популярным интернет-изданием N+1, стали книга Олега Воскобойникова «Средневековье крупным планом» (издательство «Бомбора») и книга Александра Соколова «Странная обезьяна. Куда делась шерсть и почему люди разного цвета» (издательство «Альпина нон-фикшн»).

Премия «Просветитель» в номинации «Естественные и точные науки» присуждена Николаю Кукушкину за книгу «Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум» (издательство «Альпина нон-фикшн»).

В номинации «Гуманитарные науки» премию получил Сергей Чупринин за работу «Оттепель: События. Март 1953 — август 1968 года» (издательство «Новое литературное обозрение»).

На церемонии также был вручен специальный приз издательству Европейского университета в Санкт-Петербурге за серию книг «Азбука понятий».

В этом году вместо традиционной церемонии участники и гости увидели просветительский спектакль о борьбе научного и псевдонаучного знания в постановке Саввы Савельева. В постановке приняли участие актеры «Гоголь-Центра» и Театра имени Ермоловой: Ирина Выборнова, Артем Шевченко, Михаил Попов, Настя Евграфова, Илья Барабанов и Никита Еленев, главную роль исполнил Анатолий Белый.

Генеральным информационным партнером группы премий «Просветитель» стал «Билайн», церемония транслировалась в прямом эфире онлайн и на всех устройствах сервиса «Билайн ТВ». Запись церемонии останется в каталоге «Билайн ТВ» в течение неограниченного времени, ее также можно будет посмотреть на YouTube-канале премии «Просветитель».

Лауреаты премии «Просветитель» в обеих номинациях — «Гуманитарные науки» и «Естественные и точные науки» — получат денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей, авторы книг, попавших в короткий список, — по 100 тысяч рублей, а лауреат в специальной номинации TeenTalk — 75 тысяч рублей.

Лауреаты премии «Просветитель.Перевод» получат по 350 тысяч рублей (награда в равных долях будет разделена между редакторами и переводчиками книг-победителей), финалисты — по 50 тысяч рублей (награда будет разделена по тому же принципу).







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