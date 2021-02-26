В Сахаровском центре пройдет выставка «Ингушское дело. Протест достоинства»

«Я тоже такая же каторжанка»
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28 февраля в Сахаровском центре в Москве откроется выставка «Ингушское дело. Протест достоинства», посвященная политзаключенным Ингушетии и протестам ингушей против переноса административной границы с Чечней в 2018-2019 годах.
Протест в Ингушетии был одним из самых массовых в России за последнее время, отмечают организаторы выставки, «Ингушское дело» названо самым масштабным политическим преследованием на Кавказе, многие из арестованных признаны политзаключенными Правозащитным центром «Мемориал».
На выставке в Сахаровском центре будут представлены портреты и фотографии лидеров протеста, их письма из СИЗО, рисунки детей заключенных, фотографии пикетов в поддержку узников совести, футболки с их изображениями.
На открытии выступят адвокаты Калой Ахильгов, Каринна Москаленко, Магомед Абубакаров и Андрей Плотников, руководитель программы «Поддержка политзаключенных», член совета ПЦ «Мемориал» Сергей Давидис, руководитель программы «Горячие точки», член совета ПЦ «Мемориал» Олег Орлов, журналист и писатель Михаил Шевелев, основательница оппозиционного ингушского издания «Фортанга», активистка ингушского протеста, журналистка Изабелла Евлоева, фигурант «Ингушского дела» Хасан Кациев и ведущая выставки, писательница Алиса Ганиева.
Массовые репрессии власти против участников протестных акций начались после столкновения манифестантов и силовиков в Магасе 27 марта 2019 года. Активисты протестовали против соглашения о демаркации границ с Чечней, изменения в законе «О референдуме» и требовали отставки Евкурова и прямых выборов главы Ингушетии.
К уголовной ответственности привлечено 48 человек. Более 30 человек уже получили реальные сроки по статье о применении насилия в отношении представителей власти на митинге 27 марта 2019 года. Восемь лидеров ингушской оппозиции обвиняются в организации насилия против силовиков, создании экстремистского сообщества и участии в нем. Задержания, обыски и аресты по ингушскому делу продолжаются по сей день.
Деятельность целого ряда ингушских общественных организаций была прекращена по решению Верховного суда Ингушетии, в том числе Совет Тейпов ингушского народа и Ингушский комитет национального единства, которые и организовали протестные акции.
Главный редактор и основатель независимого оппозиционного издания «Фортанга», освещавшего протесты, Изабелла Евлоева была вынуждена покинуть Россию из-за угроз расправы над ее детьми. Администратора телеграм-канала «Фортанги» Рашида Майсигова приговорили к трем годам лишения свободы, обвинив в хранении наркотиков и призывах к сепаратизму. Сам ресурс был заблокирован Роскомнадзором в тот период.
Против 13 ингушских полицейских, предотвративших 27 марта 2019 года дальнейшую эскалацию насилия с обеих сторон, завели уголовное дело о неисполнении приказа (ст. 286.1 УК РФ).
С 24 ноября 2020 года Ессентукский городской суд начал рассматривать уголовное дело в отношении лидеров протеста. Несмотря на то, что события происходили в Ингушетии, гособвинение незаконно изменило территориальную подсудность, и дело слушается в Кисловодском и Ессентукском городских судах.
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