Земфира выпустила новый альбом

В ночь на 26 февраля на стриминговых платформах появился новый студийный альбом певицы Земфиры – «Бордерлайн».

Альбом «Бордерлайн» доступен на «Яндекс.Музыке»,

Apple Music, Spotify, Boom и «ВКонтакте».

Это седьмой студийный альбом Земфиры и первый за последние 8 лет: ее предыдущий студийный альбом «Жить в твоей голове» вышел в 2013 году.

На «Бордерлайне» записаны 12 песен, в том числе «Крым» и «Остин», которые были опубликованы ранее (соответственно, в апреле 2020 года и в феврале 2021 года). Слова всех песен приводится на официальном сайте Земфиры.







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