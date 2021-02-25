В галерее «Пересветов переулок» откроются две выставки

© Тара Тарабцева

4 марта в галерее «Пересветов переулок» объединения «Выставочные залы Москвы» начнут работу два проекта – лабораторная выставка студентов и студенток ИСИ Иосифа Бакштейна «Простор внутри нас?» и персональная выставка Тары Тарабцевой «Карп превращается в дракона – 2» из цикла «Неформальные встречи».

Молодые художники, учащиеся первого курса московского Института современного искусства Иосифа Бакштейна, размышляют о механизмах производства реальности в сетевом «обществе знаний».

На выставке «Простор внутри нас?» (куратор — Станислав Шурипа) будут представлены работы студентов и студенток в разных медиумах.

Выставка продлится до 4 апреля.

Тара Тарабцева работает с шитьем — медиумом, за которым в современном искусстве закрепился статус женского. Сама художница пришла к вышивке не через женскую, а скорее через модернистскую оптику. Ее работы — испытание выразительных возможностей материала. Но в итоге их можно увидеть как переработку истории искусства в «женском» медиуме с панковским оттенком.

Древние дольмены, Матисс, абстрактные эксперименты американских художников второй половины ХХ века, корейская народная живопись — всё это Тара тарабцева сшивает в одно полотно, постоянно нарушая правила гладкого шитья, используя техническую или мятую ткань, расшивая ее разноразмерными стежками.

Через вышивку художница рассказывает о своем визуальном опыте, делится наблюдениями. Так, само название экспозиции отсылает к прошедшей в Музее Востока выставке одной картины — «Карп превращается в дракона».

Выставка продлится до 17 марта.

Адрес галереи «Пересветов переулок»: м. «Автозаводская», Пересветов переулок, 4к1.







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