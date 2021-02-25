Амхерстский колледж проведет цикл бесед к годовщине смерти Бродского

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Литераторы, критики и исследователи из разных стран примут участие в цикле онлайн-бесед к 25-летию со дня смерти Иосифа Бродского, который организует Центр русской культуры Амхерстского колледжа (США).
Об этом сообщает одна из участниц цикла, доцент Хэмпшир-колледжа и Амхерстского колледжа, поэт и филолог Полина Барскова. К трансляциям всех бесед можно будет подключиться бесплатно по предварительной регистрации.
Первая беседа, «Проза поэта: перечитывая эссе нобелевского лауреата Иосифа Бродского (1940–1996)», начнется 28 февраля в 11:00 по североамериканскому восточному времени (19:00 мск), регистрация — здесь.
Участники: Полина Барскова, профессор Амхерстского колледжа Кэтрин Чипиела, профессор колледжа Маунт-Холиок Кристофер Бенфи, литературный критик и эссеист Свен Биркетс и издатель и редактор Джонатан Галасси.
Темой встречи 11 марта с куратором, журналистом и критиком Анной Наринской станет недавно открывшийся в Петербурге музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты». Начало в 24:00 по североамериканскому восточному времени (8:00 мск 12 марта).
7 мая о новых переводах поэзии Бродского на английский язык расскажет поэт, прозаик и драматург, друг и переводчик Бродского Глин Максвелл. Начало в 13:00 по североамериканскому восточному времени (21:00 мск).
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