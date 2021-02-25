Умер Даль Орлов

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Сегодня, 24 февраля, в Москве в возрасте 86 лет умер киновед, драматург, сценарист, критик и публицист Даль Орлов.
Об этом сообщает ТАСС.
Даль Константинович Орлов родился в 1935 году в поселке Раздольное Ворошиловского райна Дальневосточного края (ныне — Надеждинский район Приморского края). Окончил филологический факультет МГУ (1957).
В 1958–1969 годах работал сотрудником, заместителем заведующего, заведующим отделом литературы и искусства газеты «Труд», в 1969–1972 годах — заместителем главного редактора журнала «Искусство кино», в 1972–1978 годах — главным редактором Главной сценарно-редакционной коллегии Госкино СССР, членом коллегии Госкино СССР, в 1978–1986 годах — главным редактором журнала «Советский экран»,
В 1980–1986 годах вел телепередачу «Кинопанорама» (по очереди с Эльдаром Рязановым).
В 1994–1997 годах был корреспондентом газеты «Новое русское слово» (Нью-Йорк), заведовал ее московским бюро. В конце 1990-х — начале 2000-х работал в газете «Век» и в «Родной газете».
С середины 1950-х годов выступал в печати. Автор пьес, книг, статей об отечественном и зарубежном кинематографе, театре и литературе. Автор сценариев художественных и научно-популярных фильмов. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1984).
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