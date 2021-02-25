ARTinvestment.ru проводит большой кураторский аукцион современного искусства

До 26 февраля на сайте ARTinvestment.ru проходят большие кураторские торги, посвященные отечественному современному искусству – от начала 1960-х годов до настоящего времени.

Как сообщает ARTinvestment.ru, торги подготовлены основателем галереи pop/off/art, искусствоведом, одним из ведущих специалистов по современному искусству в России Сергеем Поповым. Идея торгов — в совмещении работ ключевых художников второй половины ХХ века с недооцененными, но значимыми авторами, а также в показе ярких молодых художников в одном ряду с классиками.

Центральное место в каталоге аукциона принадлежит небольшой группе работ из семьи художника Николая Касаткина (1932–2019). Это дары его друзей, единомышленников — Эрика Булатова, Олега Васильева, Ильи Кабакова, на протяжении многих лет экспонировавшиеся в мастерской художника.

Особый интерес представляют картины рубежа веков петербургских «новых диких» — Олега Котельникова, Инала Савченкова и ранняя работа одного из основателей группы «Митьки», культового писателя и живописца Владимира Шинкарева.

В целом, отмечают организаторы, по лотам аукциона можно понять развитие современного искусства в СССР и постсоветской России — от ранней абстракции («лианозовцев» Евгения Кропивницкого, Николая Вечтомова, а также Юрия Злотникова) через поиски новой структуры картины (Эрик Булатов, Сергей Шаблавин, Андрей Гросицкий, Михаил Рогинский) к концептуальному осмыслению мироздания (Илья Кабаков, Никита Алексеев, Павел Пепперштейн).







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