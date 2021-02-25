Открывается новый сезон конкурса «Новый театр»

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1 марта начнется прием заявок на ежегодный открытый благотворительный конкурс «Новый театр», который организует Фонд Михаила Прохорова. Проект нацелен на поддержку и развитие современного театрального искусства, финансирование новых форматов российского независимого и государственного театра, и расширение театрального контекста России.
Прием заявок продлится до 30 апреля.
Один из главных критериев отбора заявок — инновационный характер проекта, предлагающего новый взгляд на театр как вид искусства. Особое внимание конкурс уделяет спектаклям, использующим новые выразительные и постановочные средства, актуально переосмысляющим классику или экспериментальную драматургию. Учитывается также общественная значимость проекта для региона, его соотнесенность с российским и мировым театральным контекстом.
В конкурсе могут участвовать как государственные, так и независимые организации и творческие группы, которые намерены создать спектакль-инсталляцию, перформанс, проект в жанре променад-театра или любые другие виды современного синтетического театрального искусства. Современная театральная ситуация постоянно меняется, поэтому конкурс дает возможность получить поддержку не только постановкам, но и театральным проектам самых разных форматов: режиссерская / драматургическая лаборатория, театральный фестиваль и резиденция, в рамках которых авторы смогут создать эскизы и замыслы будущей перспективной постановки.
География проекта — все регионы Российской Федерации. Узнать подробнее об условиях участия и скачать форму заявки можно на странице конкурса «Новый театр» на официальном сайте Фонда Михаила Прохорова.
Открытый благотворительный конкурс «Новый театр» учрежден Фондом Михаила Прохорова в 2008 году и проводится ежегодно. Конкурс стремится поощрить молодых и современно мыслящих театральных авторов, поддержать малые независимые театральные компании.
Соискатели, предлагающие оригинальный театральный, междисциплинарный контент, могут претендовать на сумму в пределах 1,5 млн рублей.
В рамках конкурса были поддержаны постановки таких режиссеров, как Елена Гремина (несколько спектаклей в «Театре.doc»), Максим Диденко («Я здесь» в новосибирском театре «Старый дом»), Владимир Наставшев («Кузмин. Форель разбивает лед» в Гоголь-Центре), Дмитрий Волкострелов («Я сижу в комнате», «Поле» в Театр Post), Женя Беркович («Финист Ясный сокол» в Боярских палатах), Международный летний фестиваль «Точка доступа» (Петербург), резиденции «АванПост» (Красноярск) и «Барабан отдыхает» (Тула) и многие другие.
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