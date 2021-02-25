«Золотая маска» представит в Москве внеконкурсную программу «Маска плюс»

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С 27 февраля по 10 марта на разных московских театральных площадках пройдут представления спектаклей российских театров, отобранные во внеконкурсную программу «Маска плюс» фестиваля «Золотая маска».
Как сообщает сайт «Золотой маски», в этом году «Маска плюс» проводится в 13-й&bnbsp;раз. В программе 12 спектаклей театров из Петербурга, Архангельска, Новосибирска, Сыктывкара, Перми и Южно-Сахалинска.
«Двенадцать спектаклей представляют разнообразную и интересную, на наш вкус, театральную Россию в регионах. Это спектакли разной жанровой природы и различного масштаба, объединенные общей установкой на яркую театральную форму и локальную реальность», — рассказывают кураторы проекта, театральные критики Юлия Клейман и Вера Сердечная.
«Программа этого года намеренно эклектична, — отмечают они, — в ней есть место вербатиму ("Донецк", "Зона красоты", "СКВТКР") и сторителлингу ("Фабрика историй"), концерту ("Великий пожар") и партиципаторному проекту ("Пока все дома"), кукольному театру ("Лев и птичка") и постановкам по современным текстам ("Грибы", "Лавр"). Остальные названия кажутся обманчиво привычными — "Сказка о золотом петушке", "История одного города", "Мария Стюарт" — но являются радикальным переосмыслением классических нарративов. Декадентско-карнавальная программа "Маски плюс — 2021" совместила два полюса спектакулярности: полное ее отсутствие и буйство фактур и красок».
Внеконкурсная программа «Маска плюс» проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации и Департамента культуры Правительства Москвы
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