«Москва глазами инженера» начинает экскурсии по Печатному двору

© «Москва глазами инженера»

С 6 марта по Печатному двору на Никольской будут проводиться экскурсии, организованные образовательным проектом «Москва глазами инженера».

На экскурсии гостям покажут «теремок» XVI века, в котором находилась Правильная палата Печатного двора, травные росписи и изразцы, сомкнутые своды и другие инженерные секреты. Экскурсоводы расскажут, из чего делали типографскую краску в Средневековье, как на фасаде Печатного двора появились лев и единорог, а также почему Ивану Федорову пришлось бежать из Москвы.

Продолжительность экскурсии — 2 часа, место сбора — офис проекта «Москва глазами инженера» на Никольской (ул. Никольская, д. 17, стр. 1, офисный центр «Славянский», офис 2).

«Окна нашего офиса уже более двух лет выходят на Китайгородскую стену, и с Печатным двором мы соседи, поэтому идея водить туда экскурсии возникла довольно давно, — рассказывает основатель проекта Айрат Багаутдинов. — Для нас эта локация интересна прежде всего своей архитектурой: любопытно наблюдать стилизации XIX века, исследовать напластования разных эпох и разглядывать Китайгородскую стену с тех ракурсов, откуда ее обычно не увидишь».

Узнать больше об экскурсии и купить билеты можно на сайте «Москвы глазами инженера».







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