Третьяковка запустила новый цифровой проект

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Государственная Третьяковская галерея (ГТГ) объявила о запуске цифрового проекта «Моя Третьяковка», который впервые представлит в онлайн-пространстве тысячи цифровых воспроизведений музейных предметов из коллекции музея.
Как сообщает пресс-служба ГТГ, проект, осуществляемый совместно с попечителем музея, платежной системой «Мир», направлен на популяризацию русского изобразительного искусства и коллекции Третьяковской галереи, а также в целях развития собрания музея.
Собрание Третьяковской галереи насчитывает более 200 тысяч музейных предметов — живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство от XI века до наших дней. Лишь часть из них представлена в постоянных экспозициях музея. Многие произведения участвуют во временных выставках вне его стен — в России и за рубежом, но большая часть хранится в запасниках ГТГ. Цель проекта — предоставить доступ к собранию всем тем, кто не может прийти в музей лично.
«На старте проекта представлено 2000 оцифрованных произведений. Из них 1000 изображений уже выложена в открытый доступ платежной системой "Мир", остальные произведения смогут открыть сами участники проекта», — уточнили в пресс-службе.
Оцифрованные изображения сопровождают тексты-описания, подготовленные научными сотрудниками и хранителями музея.
Многие произведения публикуются онлайн впервые, до конца 2021 года ожидается публикация еще 2000 изображений. Следующим этапом развития проекта станет запуск англоязычной версии сайта.
Одна из задач проекта «Моя Третьяковка» — создать новое сообщество стремящихся к расширению своих знаний, увлеченных людей, для которых важна причастность к русскому искусству и коллекции Третьяковской галереи.
«Проект призван преодолеть географические ограничения, сблизить людей, интересующихся искусством, дать пользователям чувство причастности к культурному наследию, а также вовлечь новую, особенно молодую аудиторию, — говорит генеральный директор ГТГ Зельфира Трегулова. — Мы ставим амбициозную цель — сделать русское искусство важной частью жизни людей во всем мире».
Участники проекта могут сделать пожертвование в Фонд целевого капитала Третьяковской галереи. Этот способ привлечения внебюджетных средств, передаваемых затем управляющим компаниям для получения прибыли, которой в итоге свободно распоряжается учредитель эндаумента, является одним из главных источников финансирования музеев и образовательных учреждений в современном мире.
Пользователи проекта «Моя Третьяковка» могут выбрать разные варианты участия: «Меценат», «Патрон» или «Ценитель» в зависимости от размера пожертвования. Они имеют возможность открывать для себя и для всех пользователей сайта новые произведения и сопровождающие их тексты и формировать свои собственные виртуальные коллекции изображений.
Сделанные пользователями пожертвования пополняют эндаумент, на ежегодный доход от которого приобретается новые работы. Участники проекта смогут проголосовать за одно из произведений, предложенных экспертами музея. О голосовании будет сообщено дополнительно, когда станет известна сумма, заработанная эндаументом за предыдущий год.
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