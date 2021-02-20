«Открытый лекторий» Новой Голландии начнет работу в марте

© Катя Никитина

1 марта в Павильоне на острове Новая Голландия в Петербурге начинается четвертый сезон регулярных образовательных событий «Открытый лекторий».

В 2021 году проект включает десять направлений:

Киноклуб журнала «Сеанс»

Куратор: кинокритик, главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов

Цикл лекций Музея современного искусства «Гараж»

Куратор: кандидат искусствоведения, куратор музея «Гараж» Екатерина Лазарева

Лекции по краеведению

Куратор: журналистка, специальный корреспондент интернет-газеты The Village, соавтор книги «Истории домов Петербурга, рассказанные их жителями» Юлия Галкина

Архитектурный лекторий журнала «Проект Балтия»

Куратор: архитектурный критик, главный редактор журнала «Проект Балтия» Владимир Фролов

Лекторий о науке и технологиях Университета ИТМО

Куратор: директор Центра научной коммуникации Университета ИТМО Дарья Денисова

Лекции по графическому дизайну

Кураторы: дизайн-департамент Новой Голландии

Лекторий «Новая социальная реальность»

Кураторы: издание «Такие дела»

Лекции по философии

Куратор: независимый арт-критик и философ Алла Митрофанова.

Программа лекций об академической музыке

Независимый куратор образовательных программ по академической музыке, приглашённый преподаватель в Российской академии театрального искусства, направление «коммуникации в культуре», экс-специалист по маркетингу Петербургской филармонии Нина Иванова

Лекторий журнала «Театр»

Куратор: театровед и театральный критик, кандидат искусствоведения, главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова.



Лекции продлятся на острове до октября. Вход на все события бесплатный по предварительной регистрации.

До отмены коронавирусных ограничений лекции будут проходить с безопасной рассадкой и ограниченным количеством слушателей.

Мартовское расписание «Открытого лектория» опубликовано на сайте Новой Голландии.







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