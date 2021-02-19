ПЭН-Москва и ассоциация «Свободное слово» выступили в поддержку белорусских журналисток

Сегодня, 19 февраля, литераторы и журналисты из объединения ПЭН-Москва и ассоциации «Свободное слово» распространили заявление, в котором выразили солидарность с журналистками телеканала «Белсат» Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой, приговоренных судом в Минске к двум годам колонии за репортаж с протестной акции.

COLTA.RU приводит заявление полностью:





Заявление ПЭН-Москва и Ассоциации «Свободное слово»

18 февраля 2021 года в Минске после стремительного суда две молодые журналистки, Екатерина Андреева и Дарья Чульцова были приговорены к двум годам реального срока за выполнение профессионального долга — ведение стрима во время демонстрации. Приговор образцово беззаконный и бесчеловечный. Основную часть времени журналистки даже не присутствовали на улице, вели репортаж из окна квартиры, но в вину им вменяется и обращение к участникам событий за комментариями, и выражение сочувствия протестующим.

Обе девушки признаны политическими заключенными, и мировая общественность добивается их немедленного освобождения.

Мы, члены ПЭН Москва и Ассоциации «Свободное слово», присоединяемся к этому требованию и намерены всеми законными и привычными пишущим людям способами поддерживать Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову. Эти молодые женщины сейчас дорого платят за то, что и для нас составляет высшую ценность: за личную позицию и свободное слово.

Мы выражаем нашу солидарность с Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой и будем бороться всеми законными средствами за их освобождение.



Надежда Ажгихина, журналист

Михаил Айзенберг, поэт

Николай Александров, журналист

Александр Архангельский, писатель

Елена Баевская, переводчик

Нуне Барсегян, писатель

Леонид Бахнов, писатель

Ирина Богатырева, писатель

Татьяна Бонч-Осмоловская, писатель

Марина Бородицкая, писатель.

Алла Боссарт, писатель

Марина Бувайло, писатель

Ольга Бухина, переводчик

Ольга Варшавер, переводчик

Дмитрий Веденяпин, поэт

Алина Витухновская, поэт

Марина Вишневецкая, писатель

Татьяна Вольтская, поэт, журналист

Лилия Газизова, поэт

Мария Галина, писатель

Алиса Ганиева, писатель

Алла Гербер, писатель

Кристина Горелик, журналист

Марк Гринберг, переводчик

Наталья Громова, писатель

Юлий Гуголев, поэт

Наталья Демина, журналист

Денис Драгунский, писатель

Ольга Дробот, переводчик

Евгений Ермолин, эссеист, историк культуры

Виктор Есипов, литературовед, поэт

Георгий Ефремов, поэт, переводчик

Андрей Збарский, редактор

Игорь Зотов, писатель

Виктория Ивлева, журналист

Игорь Иртеньев, поэт

Геннадий Калашников, поэт

Нина Катерли, писатель

Наталья Ключарева, писатель

Николай Кононов, писатель

Геннадий Красухин, литературовед

Ксения Ларина, журналист

Олег Лекманов, филолог, писатель

Мария Людковская, переводчик

Наталья Мавлевич, переводчик

Виктор Матизен, кинокритик

Лариса Миллер, писатель

Сергей Митрофанов, публицист

Владимир Мощенко, писатель

Павел Нерлер (Полян), литературовед, историк

Антон Нечаев, писатель

Лев Оборин, поэт, журналист

Максим Осипов, писатель

Дмитрий Петров - писатель, публицист

Андрей Плахов, киновед

Николай Подосокорский, публицист, культуролог

Павел Полян (Нерлер), историк, литературовед

Алеша Прокопьев, поэт

Лев Рубинштейн, поэт, эссеист

Мария Рыбакова, писатель

Зоя Светова, журналист

Ольга Седакова, поэт, писатель

Вячеслав Середа, переводчик

Алексей Слаповский, писатель

Борис Соколов, историк, журналист

Наталия Соколовская, писатель

Владимир Сотников, писатель

Татьяна Сотникова (Анна Берсенева), писатель

Дмитрий Стахов, писатель

Любовь Сумм, переводчик

Ирина Стаф, переводчик

Лев Тимофеев, писатель

Людмила Улицкая, писатель

Елена Фанайлова, поэт

Игорь Харичев, писатель

Татьяна Чернышева, переводчик

Алла Шевелкина, журналист

Виктор Шендерович, писатель

Аркадий Штыпель, поэт, переводчик

Татьяна Щербина, писатель

Елена Якович, режиссер

Сергей Яковлев, писатель

Виктор Ярошенко, журналист, издатель

К заявление присоединились:

Надежда Беленькая, переводчик

Илья Кукулин, историк культуры

Мария Майофис, историк культуры

Ольга Сконечная, филолог

Наталья Тумашкова, психолог

Алексей Федотов, инженер







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