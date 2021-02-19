Москвичи проголосуют за памятник на Лубянке

25 февраля начнется голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади в Москве. Участникам голосования предложат выбрать между Феликсом Дзержинским и Александром Невским.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Общественной палаты Москвы, главу комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю, главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

В шорт-лист голосования, участники которого выберут исторического деятеля, которому будет поставлен памятник, вошли Феликс Джержинский и Александр Невский.

Ранее в списке, который приводили в комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю, также присутствовали, в частности, Юрий Андропов и Иван III.

По словам Венедиктова, голосование будет проходить на нескольких площадках: «Голосование за памятник начнется 25февраля и пройдет на нескольких площадках, таких как система электронных опросов «Активный гражданин» и сайты СМИ. Зампред Общественной палаты Москвы добавил, что голосование проконтролирует комиссия, которая будет создана на базе Штаба по наблюдению за выборами в Москве 2021 года.

В декабре 2020 года организация «Офицеры России» предложила восстановить на Лубянской площади памятник Дзержинскому, который был демонтирован в августе 1991 года и впоследствии перенесен в парк «Музеон». На прошлой неделе обращение в правительство и мэрию Москвы о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянку направила группа писателей, блогеров и журналистов, среди которых были Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков и Леся Рябцева.







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