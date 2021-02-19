musicAeterna даст первый в сезоне симфонический концерт

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22 февраля на сцене московского концертного зала «Зарядье» пройдет первый в этом году симфонический концерт оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Музыканты представят новую программу «Контрасты и параллели», составленную из сочинений Дебюсси, Равеля и Стравинского.
Как сообщает пресс-служба musicAeterna, в Москве оркестр выступит дважды: 22 и 23 февраля в зале «Зарядье». В Петербурге концерт пройдет 1 марта в Большом зале филармонии.
В программу «Контрасты и параллели» вошли импрессионистическая миниатюра Клода Дебюсси Прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна» (1894); созданная на основе фортепианной оркестровая сюита Мориса Равеля, написанная в духе музыки французских клавесинистов, «Гробница Куперена» (1919) и этапное сочинение Игоря Стравинского — музыка к балету «Пульчинелла» (1920), которая будет исполнена в редакции 1965 года.
Федор Леднев, дирижер, ассистент Теодора Курентзиса:
«Звуковой мир Равеля и Дебюсси, которые тоже, кстати, очень непохожие авторы несмотря на то, что оба французы и оба импрессионисты, кардинально отличается от того, что делает Стравинский на старте своего неоклассического периода. Он обращается к стилистике XVIII века со свойственными ей барочной прозрачностью, галантными ариями, образностью и препарирует ее с точки зрения мастера XX века, использующего современные инструменты, современные тембры и подходы к оркестровке. Программа очень контрастная: стилистически, тематически, по настроению и работе каждого из композиторов со звуком. И, слушая ее, можно проводить многие параллели, но еще больше находить контрастов».
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