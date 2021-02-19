Выставка Ростана Тавасиева «Планетарные туманности» пройдет в Петербурге

Ростан Тавасиев. CAPOS(PN) 0020. 2020-2021. Холст, масло, 120х180 © Предоставлено пресс-службой Anna Nova Gallery

27 февраля в петербургской галерее современного искусства Anna Nova откроется персональная выставка художника Ростана Тавасиева «Планетарные туманности».

«Планетарные туманности — одни из самых эффектных объектов в пространстве, — цитирует сайт галереи Ростана Тавасиева. — Лишь на короткий, по космическим масштабам, миг, подобно прекрасному цветку, распускается лепестками сброшенной звездной оболочки мерцающее в свете умирающей звезды облако остывающей плазмы. Наше воображение ищет и находит в его многосложных, изысканных формах самые поэтичные образы. Но что если самому попробовать спроектировать планетарную туманность? Может ли воображение художника справиться с задачей такого масштаба? Есть ли у современного искусства и современной науки потенциал для решения такого рода задач? Где границы нашего воображения и наших возможностей?»

На выставке будут представлены восемь проектов планетарных туманностей. За основу каждого проекта космических скульптур взята

реальная двойная звездная система, в которой в обозримом будущем будет образовываться планетарная туманность. Объекты визуализированы в рисунках и живописных работах, фотоотпечатках, объемных эскизных макетах и трехмерной анимации.

Выставка ставит перед человечеством целый ряд вопросов: какими станут планетарные туманности, когда мы сможем воздействовать на процесс их формирования? Какие возможности открываются художнику при работе с ними? Какие его ждут трудности? Готовы ли музеи, фонды и коллекционеры приобретать объект, на формирование которого уйдет несколько тысяч лет?

В рамках выставки Anna Nova Gallery выпустит цикл видеоинтервью, где вместе с экспертами (куратором, галеристом,

коллекционером, арт-критиком) Ростан Тавасиев постарается найти ответы на эти вопросы.

Ростан Тавасиев — участник более сорока персональных и групповых выставок в России, Италии,

Франции, Германии, Англии, США. Работы художника находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного центра современного искусства (Москва), Московского музея современного искусства, Мультимедиа Арт Музея, Москва, Музея Art4. Финалист государственной премии в области современного искусства «Инновация» (2006, 2013).







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