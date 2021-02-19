Юбилей Достоевского отпразднуют видеопроектом

© Российская национальная библиотека

Творческое объединение «Станция Дно» и Библиотека имени Ф.М. Достоевского запускают видеопроект «Близкий Достоевский», приуроченный к юбилею писателя: в течение года все желающие смогут прочитать на камеру любимый фрагмент из его произведений и рассказать о том, почему он важен лично для него или нее.

Снятые ролики будут смонтированы в фильм, премьера которого состоится 11 ноября — в день 200-летия Достоевского.

Первые съемки пройдут в Библиотеке Достоевского (Чистопрудный бул., д. 23, стр. 1.) 11 марта в 19:00. В дальнейшем они будут проводиться раз месяц.

«Если вы желаете принять участие в съемках, напишите на почту dnostation@gmail.com, — сообщают организаторы проекта. — Просим вас указать в сообщении ваше имя и фрагмент, который вы планируете прочитать. Обращаем ваше внимание, что размер фрагмента не должен превышать 1000 знаков с пробелами (около половины страницы)».







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