Премия «Просветитель» покажет спектакль

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25 февраля на торжественной церемонии награждения лауреатов премии «Просветитель» за лучшие научно-популярные книги 2020 года будет представлен спектакль в постановке Саввы Савельева – бывшего креативного продюсера передачи «Вечерний Ургант», номинанта «Золотой маски – 2021».
Главную роль исполнит Анатолий Белый («Оптимисты», «Пассажиры», «Садовое кольцо»), также в постановке примут участие Ирина Выборнова, Артем Шевченко, Михаил Попов и другие актеры «Гоголь-центра» и Театра имени Ермоловой.
В прямом эфире под руководством режиссера Саввы Савельева перед зрителями развернется борьба идей. Просветители будут противостоять теориям заговора и чипирования, антинаучным убеждениям и откровенным фейкам. Спектакль перенесет зрителей в их же реальность, где рядом с новостями о технологических достижениях — новости о разрушенных вышках 5G, на экранах новейших смартфонов — статьи о плоской Земле и рептилоидах, а рядом с новостями об увеличивающейся продолжительности жизни — возгласы о массовом убийстве через чипирование.
Премия «Просветитель» уже 13 лет присуждается авторам лучших научно-популярных книг. В этом году их число вырастет: в рамках премии «Просветитель.Перевод» будут отмечены редколлегии лучших переводных изданий. Также жюри выберет лучшую научно-популярную книгу для подростков — в специальной номинации «Просветителя» TeenTalk.
Спектакль-церемония будет транслироваться 25 февраля с 19:00 в прямом эфире на всех устройствах сервиса «Билайн ТВ», а после эфира останется доступным для просмотра в каталоге. Кроме того, трансляцию церемонии можно будет посмотреть на сайте премии «Просветитель», на ее YouTube-канале и в социальных сетях (Facebook, «ВКонтакте»), а также в сообществе Билайн.Now в Facebook.
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