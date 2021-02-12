Лауреаты премии «Просветитель» станут известны 25 февраля

25 февраля будут объявлены победители премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод», присуждаемых за лучшие научно-популярные книги на русском языке и лучшие переводные издания, а также лауреат специальной номинации премии «Просветитель» — TeenTalk, в которой будут отмечены лучшие научно-популярные книги для подростков.

Как сообщает сайт премии «Просветитель», награждение лауреатов пройдет в Москве в закрытом формате с ограниченным количеством участников в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, но за мероприятием можно будет следить в прямом эфире из любой точки мира.

Благодаря тому, что в этом году генеральным информационным партнером группы премий «Просветитель» стал «Билайн», церемония будет транслироваться в прямом эфире на всех устройствах сервиса «Билайн ТВ» и будет доступна после эфира в каталоге в течение неограниченного периода времени.

Кроме того, трансляцию церемонии можно будет посмотреть на сайте и YouTube-канале премии и в ее социальных сетях (Facebook, «ВКонтакте»), а также в сообществе Билайн.Now в Facebook.

«Мы не предложили бы нашим дорогим партнерам трансляцию этой церемонии, если бы не были уверены, что кроме награждения лауреатов это будет спектакль на злободневные темы, которые волнуют нас всегда: об истине и лжи, о силе и слабости, о пределах знания и неостановимой работе ума», — прокомментировал предстоящую церемонию сопредседатель оргкомитета премии «Просветитель» Александр Гаврилов.

Лауреаты премии «Просветитель» в обеих номинациях — «Гуманитарные науки» и «Естественные и точные науки» — получат денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей, авторы книг, попавших в короткий список, — по 100 тысяч рублей, а лауреат в специальной номинации TeenTalk — 75 тысяч рублей.

Лауреаты премии «Просветитель.Перевод» получат по 350 тысяч рублей (награда в равных долях будет разделена между редакторами и переводчиками книг-победителей), а финалисты — по 50 тысяч рублей (награда будет разделена по тому же принципу).







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