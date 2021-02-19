ТЮЗ имени Брянцева представит спектакль по переписке Ингеборг Бахман и Пауля Целана

© ТЮЗ им. А.А. Брянцева

27 и 28 февраля на Новой сцене ТЮЗа имени А.А.Брянцева в Петербурге состоится премьера спектакля «Дай найти слова» по книге «Время сердца. Переписка Ингеборг Бахман и Пауля Целана».

Как сообщает сайт ТЮЗа имени А.А. Брянцева, это дипломный спектакль актера ТЮЗа Андрея Слепухина. Премьера его дебютной режиссерской работы «Случайность» состоялась в прошлом году в сотрудничестве с командой «театра post».

Спектакль «Дай найти слова» основан на документальной переписке двух выдающихся авторов двадцатого века — писательницы Ингеборг Бахман и поэта Пауля Целана, в своем творчестве переосмысливших художественный язык послевоенного времени. Книга «Время сердца» появится в репертуаре мирового театра впервые.

«Книга "Время сердца" — не просто переписка двух влюбленных, это блестящая литература. Ингеборг Бахман и Пауль Целан писали друг другу письма, трудясь над ними также, как над самыми крупными произведениями в своей жизни. Название "Дай найти слова" в этом смысле очень точно передает мысль о муках творчества, проходящую лейтмотивом через всю книгу. Ведь процесс поиска слов одинаково важен и в искусстве, и в жизни. В этом смысле Ингеборг Бахман и Пауль Целан пытаются достигнуть высшей точки коммуникации между людьми», — говорит режиссер.

Над спектаклем также работали драматург и художник Екатерина Августеняк и композитор Дмитрий Власик.

Роли исполняют ведущие молодые артисты театра Алиса Золоткова и Иван Стрюк.







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