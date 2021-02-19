Умер Андрей Мягков

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Сегодня, 18 февраля, в Москве в возрасте 82 лет умер актер театра и кино Андрей Мягков.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МХТ имени А.П. Чехова.
Андрей Васильевич Мягков родился в 1938 году в Ленинграде, в 1961 году окончил Ленинградский химико-технологический институт, работал в Институте пластических масс, выступал в кружке самодеятельности. На одном из любительских представлений его заметил педагог Школы-студии МХАТ и предложил профессионально заниматься театром.
Андрей Мягков поступил в Школу-студию МХАТ, закончил ее в 1965 году (курс Василия Маркова) и поступил в театр «Современник», где играл в спектаклях «На дне», «Балалайкин и К», «Обыкновенная история» и «Большевики». В 1977 году перешел во МХАТ, после раскола театра в 1987 году остался в МХТ имени А.П. Чехова.
Среди работ актера на сцене МХАТ-МХТ роли Треплева и Тригорина в «Чайке» (1980), Зилова в «Утиной охоте», Войницкого в «Дяде Ване» (1985), Репетилова в «Горе от ума» (1992), Кулыгина в «Трех сестрах» (1997), Пастора Мандерса в «Привидении» (1999), Бессеменова в «Мещанах» (2004), Элвуда в «Белом кролике» (2008).
Кроме того, как режиссер Андрей Мягков поставил два спектакля на Малой сцене театра, в 1976–1986 годах преподавал в Школе-студии МХАТ. В конце 2000-х — начале 2010-х опубликовал три детективных романа.
С середины 1960-х Андрей Мягков снимался в кино. Фильмография актера насчитывает около 50 ролей в фильмах и сериалах, в том числе «Похождения зубного врача» (1965) Элема Климова, «Братья Карамазовы» (1968) Ивана Пырьева, «Дни Турбиных» (1976) Владимира Басова, «Ирония судьбы, или С легким паром» (1976), «Служебный роман» (1977), «Гараж» (1979), «Жестокий романс» (1984) Эльдара Рязанова, «Гонки по вертикали» (1983) Александра Муратова, «Послесловие» (1983) Марлена Хуциева.
Лауреат многих профессиональных и государственных наград, народный артист РСФСР (1986).
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