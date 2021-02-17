«Эзотерическое подполье Британии» Дэвида Кинана представят на онлайн-фестивале

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27 февраля состоится онлайн-фестиваль A Very British Evening, главным событием которого станет презентация книги шотландского писателя Дэвида Кинана «Эзотерическое подполье Британии. Как Coil, Current 93, Nurse With Wound и другие гениальные сумасброды перепридумали музыку».
Русский перевод книги вышел в 2021 году в издательстве Individuum, которое организует фестиваль A Very British Evening в партнерстве с Посольством Великобритании и Библиотекой имени Н.А. Некрасова.
Начало в 19:00 мск, участие бесплатное по регистрации.
Фестиваль пройдет в сообществе Библиотеки имени Н.А. Некрасова в соцсети «ВКонтакте».
«Эта книга о людях, которые перевернули представления общества о творчестве, мистицизме и экстремальном образе жизни, — о британских экспериментаторах, ставивших опыты на себе и на слушателях. Coil, Throbbing Gristle, Current 93, Nurse With Wound — история музыки на рубеже веков немыслима без этих групп, их следы видны везде: от андеграунда до поп-культуры, — говорится в издательской аннотации. — "Эзотерическое подполье Британии" — это еще и родословная богатой традиции английской эксцентрики и визионерского искусства: на страницах книги встречаются великий мистик Уильям Блейк, одержимые потусторонним художники Луис Уэйн, Чарльз Симс и Остин Осман Спейр, режиссер Дерек Джармен и многие другие искатели запредельного».
Как не изменять себе даже в самых неблагоприятных условиях и гнуть свою линию, не страшась делать «сложное искусство»? Почему Англия породила такое количество художников-визионеров и в чем на нее похожа Россия? Как наследие британских нонконформистов повлияло на несколько поколений артистов по всему миру? Как люди, провозвестившие «конец времен» еще в 1970-х, смотрят на происходящее сегодня?
На эти и другие вопросы ответят участники A Very British Evening. Вечер откроет беседа музыкального журналиста Максима Семеляка с Дэвидом Кинаном и интервью главного редактора издательства Individuum Феликса Сандалова с авангардным музыкантом Дрю Макдауэллом, бывшим участником Coil, одной из самых влиятельных групп в истории электронной музыки.
Также Макдауэлл представит специальную музыкальную программу, а с отечественной стороны выступят авант-рок группа «Интурист», этно-индастриал проект Margenrot и ветераны темной сцены «Оцепеневшие».
Фестиваль проводится при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве в рамках программы UK-Russia Creative Bridge 2020-21
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