Премьера спектакля Валерия Фокина пройдет на Новой сцене Александринки

© Александринский театр и Новая сцена / Facebook

26, 27 и 28 февраля на Новой сцене Александринского театра состоятся премьерные представления спектакля Валерия Фокина «Честная женщина» по пьесе Кирилла Фокина.

Как сообщает пресс-служба театра, постановка продолжает темы, поднятые в спектакле пятилетней давности «Сегодня. 2016 - ...»: глобальные процессы против личной трагедии. Но «Честная женщина» обращена не к жанру фантастики, а к политическому триллеру, ее действие разворачивается в наши дни.

Художник — Семен Пастух. Композитор — Александр Бакши. В спектакле заняты: Марина Игнатова (БДТ имени Г.А. Товстоногова), Николай Мартон, Елена Зимина, Сергей Кузнецов, Семен Сытник, Анна Блинова, Александр Лушин, Андрей Матюков, Игорь Мосюк, Виктор Шуралев, Тихон Жизневский, Александр Мицкевич, Ефим Роднев, Владимир Маликов, Тимофей Елецкий, Евгений Кошелев, Екатерина Шумакова, Любовь Штарк, Елизавета Кобзарь, Иван Супрун.

Накануне премьеры 24 февраля запланирована пресс-конференция в онлайн-формате при участии Валерия Фокина, Семена Пастуха, Александра Бакши и Кирилла Фокина. Трансляция пресс-конференции начнется в 15:00 на сайте ТАСС и в официальной группе театра в соцсети «ВКонтакте».

Премьера на Новой сцене состоится в дни 75-летия режиссера, она входит в программу, которая охватывает Петербург и Москву, а также будет представлена на интернет-ресурсах Александринского театра.

В феврале-марте на сайте театра будет доступна фотовыставка «Фокин. Начало», а в группе театра «ВКонтакте» будут выложены видеозаписи цикла встреч «Неизвестный Фокин» и других программ. В фойе Новой сцены 28 февраля откроется выставка «Расширяя реальность. Художественный мир спектаклей Валерия Фокина в Александринском театре», на которой можно будет увидеть бутафорию, костюмы, фрагменты декораций спектаклей, поставленных режиссером в Александринке с 2002 по 2021 годы.

В апреле-мае на Новой сцене будет организована серия диалогов-встреч Валерия Фокина с лидерами мнений из разных областей «Новый мир на Новой сцене», в фокусе бесед — психология власти, философия общества, религия и художник, цифровой мир. В мае в Москве на сцене Центра имени Вс.&snbp;Мейерхольда пройдут гастроли театра с тремя спектаклями — премьерами сезона, включая «Честную женщину», в программе к 30-летию ЦИМа, а на сцене МХТ имени А.П. Чехова в программе национальной театральной премии «Золотая маска» к 200-летию Достоевского будет представлен спектакль Валерия Фокина «Литургия Zero».







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