Мариинский театр представит в Москве три оперы

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19, 20 и 21 февраля оперная труппа и оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступят в московском концертном зале «Зарядье». В программе оперы «Нюрнбергские мейстерзингеры» Вагнера, «Макбет» Верди и «Турандот» Пуччини.
Как сообщает сайт Мариинского театра, на гастроли в Москву приедут знаменитые мариинские певцы и приглашенные звезды — Анна Нетребко, Екатерина Семенчук, Ирина Чурилова, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Владислав Сулимский, Сергей Скороходов, Роман Бурденко и Михаил Петренко.
В первые два вечера на сцене «Зарядья» прозвучат III акт «Нюрнбергских мейстерзингеров» с Михаилом Петренко (Ганс Сакс) и Ириной Чуриловой (Ева) в главных партиях и полусценическая версия «Макбета» с Екатериной Семенчук (Леди Макбет), Владислав Сулимский (Макбет) и Ильдаром Абдразаковым (Банко).
Завершатся гастроли концертным исполнением оперы «Турандот» с Анной Нетребко в заглавной партии. В России она будет петь ее впервые, и впервые с финалом Франко Альфано. В роли Калафа выступит Юсиф Эйвазов, а в роли Лиу — Ирина Чурилова.
Этот же состав занят в спектакле Шарля Рубо, который зрители Мариинского театра увидят 25 февраля.
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