«Персона» Бергмана выйдет в прокат в России

© «Иноекино»

18 февраля компания «Иноекино» выпускает в широкий российский прокат психологическую драму Ингмара Бергмана «Персона».

Показы отреставрированной копии фильма, приуроченные к его 55-летию, пройдут более чем в 50 городах, полный список приводится на сайте компании «Иноекино».

Фильм будет демонстрироваться на шведском языке с русскими субтитрами.

16 февраля на киностудии «Ленфильм» состоится специальный показ картины Бергмана. Ее представит кинокритик, шеф-редактор сайта «Искусство кино» Зинаида Пронченко.

«Персона» (Persona, Швеция, 1966)

Режиссер: Ингмар Бергман

Автор сценария: Ингмар Бергман

Оператор: Свен Нюквист

В главных ролях: Лив Ульман, Биби Андерссон

Хронометраж: 85 минут



Синопсис: Знаменитая актриса Элизабет Фоглер внезапно замолкает прямо во время спектакля и с тех пор перестает разговаривать со всеми. Физически и психически она здорова, но как будто оцепенела. Вывести ее из этого состояния призвана медсестра Альма, и вдвоем они отправляются в изолированный домик у моря. Элизабет будто бы оживает, но продолжает молчать, а Альма все говорит и говорит, делясь своими надеждами, планами и страхами. Но чем больше Альма открывается Элизабет, тем сильнее размывается граница ее личности...





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