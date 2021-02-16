«Персона» Бергмана выйдет в прокат в России

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18 февраля компания «Иноекино» выпускает в широкий российский прокат психологическую драму Ингмара Бергмана «Персона».
Показы отреставрированной копии фильма, приуроченные к его 55-летию, пройдут более чем в 50 городах, полный список приводится на сайте компании «Иноекино».
Фильм будет демонстрироваться на шведском языке с русскими субтитрами.
16 февраля на киностудии «Ленфильм» состоится специальный показ картины Бергмана. Ее представит кинокритик, шеф-редактор сайта «Искусство кино» Зинаида Пронченко.
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