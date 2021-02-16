«Москино» устраивает «Неделю Берлинале»

Кадр из фильма «Туринская лошадь» © «Москино»

С 25 февраля по 2 марта в кинотеатре «Москино Факел» в программе «Неделя Берлинале» будут представлены фильмы, отмеченные призами Берлинского кинофестиваля.

Как сообщает сайт «Москино», зрители увидят мрачную притчу «Туринская лошадь» (A torinói ló, 2011) Белы Тарра, лирическую фантазию о любви «О теле и душе» (Testről és lélekről, 2017) Ильдико Эньеди, постановку пьесы Шекспира в итальянской тюрьме «Цезарь должен умереть» (Cesare deve morire, 2011) братьев Тавиани, комедийную драму «По ту сторону надежды» (Toivon tuolla puolen, 2017) Аки Каурисмяки, а также две истории об отчуждении — «Синонимы» (Synonymes, 2019) Надава Лапида и «Лицо» (Twarz, 2017) Малгожаты Шумовской.

Расписание:



Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.







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