Политех приглашает детей мигрантов на занятия по мультипликации

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Открыт набор детей и подростков с опытом миграции в группы по занятию мультипликацией студии «Облака разных размеров и цветов» – социально-образовательного проекта Политехнического музея, реализуемый совместно с Интеграционным центром «Такие же дети» и при поддержке Федерации мигрантов России.
В студии мультипликации «Облака разных размеров и цветов» дети разных возрастов социализируются и включаются в процесс адаптации в новой культурной среде, изучают музейные предметы, рисуют, делают мультфильмы из историй, которые придумывают сами.
Кроме того, дети вместе с родителями участвуют в создании театральной постановки-рефлексии над опытом встраивания в новую культуру. Это позволяет им улучшить владение русским языком, проговорить собственные проблемы и страхи, получить опыт творчества, созидания, успеха.
«Политех создает толерантную, открытую среду вокруг себя. Мы хотим предоставить людям с опытом миграции безопасную среду, в которой они могут поместить свой опыт в новый контекст. Мы создаем музей, ориентированный на посетителя, инклюзивный музей, то есть музей равнодоступный каждому — в том числе, мигрантам и их комьюнити», — говорит руководитель проекта Екатерина Постникова.
Набор проводится в следующие группы:
Занятия начнутся 18 февраля, к ним можно будет присоединиться и позже. Также в музее открыта группа общения для родителей, где можно поделиться своим опытом, получить поддержку и совет от психолога.
Занятия проходят бесплатно в Открытой коллекции Политехнического музея по адресу: м. «Текстильщики», Волгоградский проспект, д. 42, к. 5, Технополис «Москва».
Записаться можно по телефону, WhatsApp/Telegram +7 985 155 5619
Проект «Облака разных размеров и цветов» появился два года назад, когда в Открытой коллекции Политехнического музея начались занятия по мультипликации для детей и подростков с опытом миграции. В группе были ребята разного возраста, представители разных культур, кто-то из них хорошо говорил на русском языке, а кто-то не говорил совсем, но всех объединяла одна проблема — невозможность получать образование в российской школе из-за неопределенного статуса проживания в России.
«Мы встречались один раз в неделю, ребята изучали предметы из коллекции Политеха, соотносили их с собственным прошлым, получая возможность поделиться своими историями и отрефлексировать собственный опыт, а затем под руководством художников-мультипликаторов и волонтеров снимали мультфильм об истории вещей и о себе. Так появился наш проект “Облака разных размеров и цветов”, — рассказывает Екатерина Постникова. — Сегодня мы проводим занятия, где дети и подростки получают новые навыки и помощь в интеграции, а взрослые — место для рефлексии над опытом родительства в другой культуре».
Вскоре количество участников проекта выросло вдвое, а количество желающих попасть в проект в разы стало превосходить ресурсы проекта. Поддержка программы Фондом президентских грантов позволила вовлечь в проект большее количество детей мигрантов и их родителей, а у старших участников проекта появилась возможность обучиться монтажу, что является базой для получения востребованной профессии.
Мультфильмы студии:
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