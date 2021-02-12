Выставка Ирины Петраковой откроется в ММОМА

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С 19 февраля по 28 марта в Московском музее современного искусства (ММОМА) пройдет персональная выставка Ирины Петраковой «Проявляется исчезновением».
Как сообщает сайт музея, выставка посвящена меняющимся отношениям между телом и окружающей его средой. В то время как понятия присутствия и дистанции продолжают переосмысливаться по всему миру в связи с непрекращающейся пандемией, проект обращает внимание на роль, которую занимает бессознательное и случайное действие в процессе обживания телом пространства.
Экспозиция разместится в двух залах ММОМА на Петровке. В первом будет представлена графика, вышивка, скульптура и видео , над 2015 –2020 годов. На стене небольшой комнаты за закрытой дверью напротив основного зала в первые две недели работы выставки Ирина Петракова будет создавать новый рисунок, за рождением нового «тела» посетители могут наблюдать по видеотрансляции в основной экспозиции проекта.
Когда работа будет закончена, зал откроется для посетителей, а спустя неделю начнется открытый демонтаж, который завершит полный жизненный цикл произведения в пространстве музея.
Ирина Петракова — художница, соорганизатор Центра «Красный» (Москва, 2015–2018). Среди последних персональных выставок Ирины Петраковой «Come and Hide» (Iragui Gallery, Москва, 2018), «Объясните это темным» (Центр «Красный», Москва, 2016). Художница активно занимается художественной и образовательной практикой с детьми и подростками. Ее работы находятся в коллекциях фонда Ruarts, ЦСИ «Заря», Iragui Gallery и в частных коллекциях. Живет и работает в Москве.
Куратор выставки – Николай Алутин, независимый куратор, приглашенный исследователь Центра современного искусства de Appel (Амстердам).
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