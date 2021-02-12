Центр Вознесенского покажет фильм «Кулаков великого предела»

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18 февраля Центр Вознесенского представит онлайн-премьеру фильма Владимира Непевного «Кулаков великого предела», посвященного герою ленинградского андеграунда, художнику Михаилу Кулакову (1933-2015).
Начало в 19:30, регистрация — здесь.
После показа состоится обсуждение фильма. Его будет вести кинокуратор Центр Вознесенского Зоя Кошелева, в обсуждении примут участие участвуют режиссер Владимир Непевный и художественный критик, обозреватель «Коммерсанта» Кира Долинина.
Премьера фильма «Кулаков великого предела» состоялась весной 2019 года на 41-м Московском международном кинофестивале.
Как сообщают организаторы онлайн-премьеры, фильм основан на редких архивных материалах, фотолетописи андеграунда, текстах самого Михаила Кулакова и рассказывает не только о нем, но и о таком до сих пор малоизученном явлении, как советское неофициально искусство. В фильме снялись художники Владимир Немухин, Виталий Кубасов, Наталья Кочергина, Боб Кошелохов, поэт Валентин Хромов, артист Лев Прыгунов, филолог Михаил Мейлах, вулканолог Генрих Штейнберг и вдова художника — Марианна Молла-Кулакова.
Музыку к фильму написали фри-джазовые музыканты Вячеслав Гайворонский и Владимир Тарасов. Летопись андеграунда в фильме воссоздана благодаря уникальным фотографиям Бориса Кудрякова, Владимира Сычева, Геннадия Приходько, Сергея Подгоркова и других фотографов.
Автор сценария и режиссер фильма Владимир Непевный известен по фильмам-портретам, посвященным Кире Муратовой, Сергею Курёхину, Александру Володину, Виктору Сосноре и другим и другим знаковым для российской культуры именам.
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